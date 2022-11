Kein Feuerwehrfahrzeug für Ghana: Eklat im Murnauer Hauptausschuss

Zuhörerin verlässt empört Saal

Bei der Debatte über die Frage, ob der Markt Murnau seiner Partnerregion in Ghana umsonst ein ausgemustertes Feuerwehrfahrzeug überlässt, ist es am Donnerstag zu einem Eklat gekommen. Barbara Krönner, Vorsitzende des Deutsch-Ghanaischen Freundschaftskreises, verließ schimpfend und wutentbrannt den Saal.

Murnau – Barbara Krönner hat in der Nacht auf Freitag schlecht geschlafen. Dies hatte einen Grund: Am Donnerstag ging es im Murnauer Hauptausschuss darum, der Partnerregion Kumasi (Ghana) ein ausgemustertes Feuerwehrfahrzeug zu überlassen. Als sich andeutete, dass das Gremium das Vorhaben mehrheitlich ablehnen würde, stand Krönner, die als Zuhörerin vor Ort war, auf, sagte „Ich muss jetzt gehen, tut mir leid“ und verließ zusammen mit Franz Windirsch empört den Sitzungssaal. Beide sind Mitinitiatoren der Partnerschaft mit Kumasi. Ein Eklat also. Mehrere Gemeinderäte äußerten ihren Unmut über Krönners Verhalten.

Die Konditormeisterin, die Vorsitzende des Deutsch-Ghanaischen Freundeskreis ist, zeigte sich am Freitag im Gespräch mit dem Tagblatt zerknirscht. „Ich bedaure, dass ich mich nicht diplomatischer verhalten habe.“ Sie könne nachvollziehen, dass man über das Feuerwehrfahrzeug diskutiert. Aber die Summe der Aussagen hätte sie derart erschüttert, „dass mir der Gaul durchgegangen ist“.

Und darum geht’s: Für das Löschgruppenfahrzeug LF 16 der Feuerwehr Murnau wurde im Zuge des G7-Gipfels im Juli 2022 vorzeitig Ersatz beschafft. Es entstand die Idee, das ausgemusterte Gefährt der Partnerregion in Ghana kostenfrei zu überlassen. Damit soll das dortige Feuerlöschwesen gestärkt werden. Der Vorschlag lautete, dass die Gemeinde die Ausgaben für die Überführung von Murnau bis Bremerhaven trägt. Alle weiteren anfallenden Kosten wären vom neuen Besitzer zu schultern. Die Feuerwehr, so der Gedanke, fährt das LF 16 nach Bremerhaven und übergibt es dort. Im Anschluss wird es auf ein Schiff verladen und ist circa einen Monat bis nach Accra in Ghana unterwegs. Am dortigen Hafen wird es dann abgeholt, so die Idee. „Für unsere Partner wäre es eine wahnsinnige Unterstützung“, sagte die stellvertretende Geschäftsleiterin Nina Herweck-Bockhorn im Hauptausschuss.

Doch der Großteil des Gremiums zeigte sich skeptisch. Das Fahrzeug hat noch einen Wert von 25 000 Euro. „Das ist ein Haufen Geld“, betonte Feuerwehrreferent Michael Hosp (CSU). Er stellte zudem die Frage in den Raum, ob das Fahrzeug überhaupt beziehungsweise heil ankommt. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) teilt diese Bedenken nicht. „Wir haben keinen Zweifel, dass es im Hafen abgeholt wird.“ Wolfgang Küpper, Fraktionssprecher des ÖDP/Bürgerforums, meinte, ein Restrisiko bleibe. „Ich bin aber zuversichtlich.“ Es sei wichtig, dass „man uns keine zusätzlichen Kosten aufbürdet“.

Mehrere Redner verwiesen auf die angespannte Haushaltslage, etwa Welf Probst (Freie Wähler). Kämmerer Josef Brückner sieht das Vorhaben ebenfalls kritisch. „Auch wenn das Bayerische Staatsministerium des Innern eine kostenlose Überlassung im Rahmen von Entwicklungspartnerschaften ausnahmsweise für zulässig erklärt, rät die Kämmerei davon ab.“ 25 000 Euro seien „ein erheblicher Betrag, der zur Deckung der Ausgaben für das Feuerwehrwesen verwendet werden kann“. Die derzeitige Konjunkturlage und die anstehenden Investitionen, unter anderem in Feuerwehrangelegenheiten, ließen es nicht zu, auf Einnahmen in dieser Größenordnung zu verzichten. Gegebenenfalls könnte versucht werden, dies zum Beispiel durch einen Spendenaufruf zu kompensieren. „Mir geht es um den Bezugsfall“, sagte Brückner. „Wir verschenken Vermögen der Gemeinde.“

Auch CSU-Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider hat erhebliche Vorbehalte. Aus seiner Sicht ist die geplante Überlassung ein „falscher Ansatz. Davon ist man lang, lang weg. So etwas verstehe ich nicht als Partnerschaft auf Augenhöhe“. Beuting widersprach: „Ich sehe das nicht 50er-Jahre-mäßig. Es lernen beide Seiten.“

Grünen-Fraktionssprecherin Veronika Jones-Gilch unterstrich, dass Murnau „eine unglaublich großzügige Kommune“ sei. „Ich lasse mir keine Kleinkariertheit vorwerfen.“ Am Ende stimmten nur Beuting, Küpper und Anna Schlegel-Herz (ÖDP/Bürgerforum) dafür, das Fahrzeug der Partnerregion zu überlassen. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.

Für nächstes Jahr ist eine weitere Reise nach Ghana geplant. Der Hauptausschuss stimmte dem „Fachaustausch“ unter dem Vorbehalt zu, dass Fördermittel fließen. In einer der nächsten Sitzungen sollen das Programm und Details der Reise vorgelegt werden.

