SPD-Kandidat Benedikt Hoechner: Wohnen, Verkehrspolitik und Energiewende als Schwerpunkte

Von: Roland Lory

Teilen

Ist Anfang 2020 mit seiner Ehefrau zurück in die Heimat gezogen: Benedikt Hoechner. © Lory

Der Murnauer Benedikt Hoechner will für die SPD in den bayerischen Landtag. Er ist kein Neuling auf dem politischen Parkett.

Murnau – Benedikt Hoechner hat ein Faible für bunte, auffallende Hemden. „So sieht man mich in der Marktstraße“, sagt der 33-Jährige. In den Zentren verschiedener Orte wird der Murnauer in den kommenden Monaten verstärkt präsent sein. Denn Hoechner kandidiert für die SPD im Stimmkreis 111 für den bayerischen Landtag (wir berichteten). Dieser umfasst den südlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen.

Im Juni war er von Dr. Sigrid Meierhofer, stellvertretende Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Garmisch-Partenkirchen, bei einem zufälligen Treffen gefragt worden, ob er kandidieren will. Der 33-Jährige wurde dann bei der Aufstellungskonferenz im Hotel Post in Kochel mit 30 von 32 Stimmen gekürt. Eigentlich wollte Hoechner erst in ein paar Jahren antreten. Doch er hat es sich anders überlegt und die Gelegenheit ergriffen.

Seit 2022 Ortsvorsitzender in Murnau

Anfang 2020 ist er mit seiner Ehefrau zurück in die Heimat gezogen. Seitdem engagiert sich der Software-Berater bei den Sozialdemokraten in der Region. Seit 2021 ist er Mitglied des SPD-Gesamtvorstands des Bezirks Oberbayern, ebenfalls seit 2021 betreut er die Kasse im Unterbezirk Garmisch-Partenkirchen. 2022 wurde er zum Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Murnau gewählt.

Hoechner stammt aus einem Haushalt, in dem gern über Politik diskutiert wurde. Seine Mutter Elisabeth Hoechner saß lange im Murnauer Marktgemeinderat, auch im Kreistag war sie aktiv. Sie war es auch, die ihm riet, in eine Partei einzutreten. In welche, das war am Anfang noch nicht klar.

Seine drei Schwerpunkte sind bezahlbares Wohnen, eine nachhaltige Verkehrspolitik und die Energiewende. „Diese Themen sind mir zu wichtig, als dass ich hier nur zuschauen möchte“, schreibt er auf seiner Homepage. Beackert werden sie freilich auch von der politischen Konkurrenz. Das stört ihn nicht weiter. „Das sind Themen, die wir angehen müssen.“ Wenn jeder das tue, „ist das gut“.

Hoechner will Präsenz zeigen

Dass die SPD hier auf dem Land in der Diaspora ist, ist Hoechner nicht entgangen. „Das ist eine Herausforderung.“ Der Murnauer, dessen Ehefrau ein Kind erwartet, will daher im öffentlichen Raum Präsenz zeigen. Sprich auf Marktplätze gehen, um mit dem potenziellen Wähler in Kontakt zu kommen. „Ich möchte die Leute kennenlernen, und die Leute sollen mich kennenlernen. Die Leute sollen mich einschätzen können.“ Es werde aber „keine leichte Aufgabe sein, überall präsent zu sein“.

Studiert und erste Arbeitserfahrung gesammelt hat Hoechner in Nürnberg und in Magdeburg. Er besitzt den Master in International Finance and Economics. „Das ist eine Mischung aus VWL und BWL“, erklärt der Murnauer. Bereits in Magdeburg war er politisch aktiv. 2014/2015 führte er die Juso-Hochschulgruppe der dortigen Universität. Von 2017 bis 2019 amtierte er als stellvertretender Vorsitzender der Jusos Magdeburg. Im selben Zeitraum war er stellvertretender Landesvorsitzender der SPD-Jugendorganisation Sachsen-Anhalt. Zuletzt war er von 2018 bis 2020 stellvertretendes Mitglied im Senat der Universität Magdeburg und gehörte dem Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an. Hoechner ist also kein Neuling auf dem politischen Parkett.

Schon bald geht es nun los mit den Terminen. Am Freitag, 20. Januar, steht zum Beispiel der Neujahrsempfang der Kreis-SPD auf dem Programm. „Es füllt sich langsam.“

Beruflich ist Hoechner meistens im Home Office tätig. Das gefällt ihm. Denn: „Man kann konzentriert arbeiten.“ Wobei er zwei Tage im Büro in München ganz gut fände – damit man die Kollegen auch mal persönlich trifft und nicht nur am Bildschirm. „Den direkten Kontakt brauchen alle noch.“

Die Landtagswahlen sind das eine, die nächsten Kommunalwahlen das andere. Hoechner will 2026 in Murnau kandidieren und mit einem Team aus mindestens drei SPD-Vertretern in den Gemeinderat einziehen. Er fährt gern Fahrrad oder geht auf den Berg. Außerdem liebt er Brettspiele – also nicht nur bunte Hemden.

Auch interessant: SPD nominiert Kandidaten für Wahlen 2023