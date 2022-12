Kein Zugticket: Zwei Männer ergreifen am Murnauer Bahnhof die Flucht - Polizei ermittelt

Einsatz am Montagnachmittag

Einen Polizeieinsatz hat es am späten Montagnachmittag am Murnauer Bahnhof gegeben. Zwei Männer fuhren ohne Tickets - und ergriffen die Flucht.

Murnau – Die Bundespolizei ermittelt gegen zwei junge Männer, die sich am Montagnachmittag nach einer Zugfahrt ohne Tickets am Bahnhof in Murnau offenkundig dem Zugriff eines Polizeibeamten gewaltsam entzogen hatten. Vor der Flucht konnte nach Angaben der Bundespolizei von einem der beiden Entflohenen das Smartphone sowie eine Duldung mit Personalien und Adresse sichergestellt werden.

Polizist geschubst

Bei der Fahrscheinkontrolle in einer Regionalbahn zwischen Oberau und Murnau wurde ein Zugbegleiter auf zwei Fahrgäste aufmerksam, die weiter gefahren waren, als es mit der bis Eschenlohe ausgestellten Fahrkarte möglich gewesen wäre. Er bot den beiden an, die fehlenden Fahrscheine noch im Nachgang erwerben zu können. Das lehnten sie allerdings ab. Der Bahnangestellte zog daraufhin einen Polizeibeamten hinzu, der sich auf dem Weg zum Dienst befand und ebenfalls in dem Zug mitfuhr. Dem Beamten gegenüber gaben die Männer an, sich nicht ausweisen zu können. Bei der Durchsuchung eines Rucksacks, den einer der jungen Männer mitführte, tauchte neben einem Smartphone jedoch auch eine namentlich ausgestellte Duldung auf. Der – laut aufgefundenem Dokument – 23-jährige Eritreer wehrte sich jedoch dagegen, dass sich der Beamte das Papier ansieht. Dann wurde es handgreiflich. Zeugen zufolge soll der Polizist dabei sowohl an der Uniform gepackt als auch geschubst worden sein.

Am Bahnsteig geht Rangelei weiter

Als der Zug gegen 17.35 Uhr am Murnauer Bahnhof angekommen war, verlagerte sich die Rangelei auf den Bahnsteig. Da die beiden Männer offenbar die Flucht ergreifen wollten, versuchte der Beamte unterstützt vom Schaffner diese festzuhalten. Dabei wurde der Zugbegleiter vermutlich derart angegangen, dass Teile seine Arbeitskleidung abrissen. Schließlich gelang es dem Duo doch, gewaltsam loszukommen und zu flüchten. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Leistungserschleichung. Der Zug stand wegen des Polizeieinsatzes für etwa 25 Minuten im Murnauer Bahnhof, bevor er weiter Richtung München fuhr.