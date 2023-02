Tonaufnahmen: Murnauer Rathaus beißt auf Granit

Von: Roland Lory

Schriftzug mit Murnauer Drache: Im Sitzungssaal debattieren die Räte über die Tonaufnahmen. © Roland Lory

Vor rund einem halben Jahr kam heraus, dass in Murnau Sitzungen des Gemeinderats aufgezeichnet werden. Lauter Protest war die Folge. Nun sollte die Geschäftsordnung ergänzt und konkretisiert werden. Doch die Ratsmehrheit lehnte den Vorschlag der Verwaltung ab.

Murnau – Die Internet-Enzyklopädie Wikipedia beschreibt den Begriff Abhören so: Dieser „bezeichnet das Ausspionieren einer Kommunikationsverbindung, um ihren Informationsgehalt zu erfassen“. Abgehört und ausspioniert fühlten sich auch mehrere Murnauer Ratsfraktionen. Im September machten sie ihrem Ärger Luft, schickten einen Brandbrief an Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) und forderten ihn zu einer Stellungnahme im Gemeinderat auf. Hintergrund: In der Sitzung des Bauausschusses am 2. August war auf Nachfrage bestätigt worden, dass die Sitzungen des Marktgemeinderates mit Tonband aufgezeichnet werden. „Es ist uns nicht bekannt, seit wann das so gehandhabt wurde, und wir wurden zu keinem Zeitpunkt über dieses Abhören informiert“, wetterten die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CSU, Freie Wähler und SPD. Sie brachten ihre „Missbilligung über dieses Vorgehen zum Ausdruck“ und empfanden „es als nicht förderlich für eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Marktgemeinderat und der Verwaltung“.

Verweis auf Geschäftsordnung

Das Rathaus konnte die Vorwürfe nicht nachvollziehen und verwies auf die Geschäftsordnung. Diese besagt, dass fürs Anfertigen der Niederschrift Tonaufnahmen gemacht werden können. Beuting räumte zwar ein, einen Fehler gemacht zu haben. Nämlich den Gemeinderat nicht informiert zu haben, als die Praxis geändert wurde. Doch er gab auch Contra. Besonders der Begriff „abhören“ störte den Bürgermeister. Denn damit werde ihm und der Verwaltung eine Straftat unterstellt.

Letztlich kam das Gremium im Oktober überein, dass die Verwaltung den Gemeinderäten darlegen soll, wie die Aufzeichnungen funktionieren, was damit geschieht, welche Rechte die Mandatsträger dabei haben et cetera. Das Rathaus präsentierte dann einen Vorschlag, wie die Geschäftsordnung konkretisiert und ergänzt werden könnte. Der Hauptverwaltungsausschuss stimmte diesem zu (wir berichteten). Nun hatte das Plenum die Sache auf dem Tisch – und lehnte die empfohlenen Regeln mehrheitlich ab.

Dies ändert allerdings nichts daran, dass Tonaufnahmen gemacht werden können. „Die Aufzeichnung steht nach wie vor in der Geschäftsordnung drin“, sagte Beuting. Er halte dies auch weiterhin „für erforderlich für ein ordnungsgemäßes Protokoll“.

Zoepf: Aufzeichnungen nicht nötig

Phillip Zoepf, Fraktionssprecher von Mehr Bewegen, erinnerte daran, dass es die Aufnahmen bis 2020 nicht gegeben hat. „Das hat es nicht gebraucht.“ Seiner Meinung nach sind die Aufzeichnungen nicht nötig. Seit der „Maulwurf-Nummer“ werde da keiner mehr zustimmen. Damit spielte er darauf an, dass im Zuge der Ortsbus-Debatte Details aus nichtöffentlicher Sitzung nach außen drangen. „Es geht um das Gesamtvertrauen, das erschüttert ist“, betonte Zoepf. Christian Englbrecht (ÖDP/Bürgerforum) meinte hingegen: „Die Aufzeichnung ändert ja nichts daran, was nach außen getragen wird.“

Anna Schlegel-Herz, die auch dem ÖDP/Bürgerforum angehört, erinnerte daran, wie es dazu kam, die Aufnahmen in der Geschäftsordnung zu verankern. „Das ist ja aufgekommen, weil das Protokoll punktuell in Frage gestellt wurde. Das kommt nicht aus dem Nichts.“ Insofern verstehe sie die Verwaltung, „die sich absichern will“. „Der Grund waren die vielen Beanstandungen“, machte auch Kreszentia Oppenrieder, Geschäftsleiterin im Rathaus, deutlich. Die Aufnahmen bedeuteten „eine gewisse Erleichterung für die Protokollführerin“.

Momentan werden die Sitzungen nicht aufgezeichnet, wie Beuting informierte. Die stellvertretende Geschäftsleiterin Nina Herweck-Bockhorni sagte am Montag dem Tagblatt: „Wir wollten erstmal klare Regeln haben.“ Nachdem diese abgelehnt wurden, glaubt Herweck-Bockhorni, dass sich der Gemeinderat nochmals mit der Thematik befassen wird. „Wir müssen schauen, wie wir weiter vorgehen.“

