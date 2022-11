Kinderbetreuung: Murnauer Eltern schlagen Alarm

Von: Peter Reinbold

Eine Erzieherin, viele Kinder: In Kitas fehlt es an Personal. © epd

Das Desaster zeigt sich schon in einer Zahl: In Deutschland fehlen im kommenden Jahr einer Bertelsmann-Studie zufolge etwa 384 000 Kita-Plätze. Das ist eine Katastrophe für Kinder, Eltern und alle, die von guter Kinderbetreuung abhängen. Die Grenze des Erträglichen ist auch in Murnau erreicht. Die Suche nach Lösungen hat begonnen.

Murnau – So viele Besucher hat eine Sitzung des Murnauer Gemeinderats in der jüngeren Vergangenheit nur selten gesehen. Rund 25 Frauen und Männer, die meisten Elternbeiräte der Kita St. Nikolaus, von Kita und Hort des Bienhauses, der SkF-Kinderkrippe und des Drachennests, sowie zwei Kleinkinder machten im Rahmen der Bürgerfragestunde deutlich, dass der Fachkräftemangel in Murnau eine Dimension erreicht hat, die zu großer Besorgnis und zum Alarm Anlass gibt. Emanuel Ganglbauer, von der Gruppe zum Sprecher erkoren, machte in seinem Statement deutlich, wie dramatisch die Situation ist und was die Stunde geschlagen hat. Ganglbauer wies daraufhin, dass in einigen Kitas oder Horts Betreuungsgruppen geschlossen oder die Öffnungszeiten reduziert werden mussten, „weil Personal fehlt“.

Spätestens zum September 2023 besteht die Gefahr, dass sich die Situation weiter verschlimmert. „Teure Bauprojekte“, meint Ganglbauer, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen, „können voraussichtlich nicht oder nur teilweise in Betrieb genommen werden“. Sollte die Politik nicht gegensteuern, „werden sich die Probleme ausweiten“, Murnau durch den Mangel an Betreuungs- und Bildungsplätzen für Familien an Attraktivität verlieren.

Für viele, auch Gutverdiener, ist Murnau ein teures Pflaster, vor allem was die Mietpreise angeht. Eine Mutter, die einer Arbeit in der Geschäftsleitung einer Firma nachgeht, sprach von einem Quadratmeterpreis von 18 Euro, die sie jetzt für ihre Wohnung bezahlen muss, nachdem sie von ihrem Vermieter gekündigt worden war. „Der Mietspiegel“, erklärt Ganglbauer in einem Schreiben an Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) und die Mitglieder des Gemeinderats, das dem Tagblatt vorliegt, „ist für Frauen und Männer, die in Krippen, Kitas oder Horten arbeiten, zu hoch, als dass es sich für sie lohnen würde, in Murnau zu arbeiten.“ Er schlägt vor, auf die Gehälter eine Murnau-Zulage aufzuschlagen oder einen Fahrtkostenzuschuss zu zahlen. Etwas Analoges gibt es in München längst. Die Landeshauptstadt wirbt damit Personal aus der Region ab. „Murnau sollte wenigstens eine Alternative darstellen zu München“, schreibt Ganglbauer. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen sieht das ähnlich. Im Rahmen der Haushaltsberatungen versuchte die Öko-Partei ein Budget für die Bindung und Akquise von Kinderbetreuungspersonal im Etat 2023 zu verankern.

Beuting, die Fraktionen, die dem Gemeinderat angehören, und die Rathausverwaltung haben die Gefahr erkannt, die droht. Gebannt ist sie deshalb noch lange nicht. Die kommunalpolitischen Mühlen mahlen langsam, manchmal extrem langsam. Die Schwierigkeiten sind längst bekannt. Immerhin hat der Gesetzgeber schon seit 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder nach dem ersten Geburtstag formuliert, für Kinder ab drei Jahren besteht er bereits seit 1996. Die Bundesregierung hat zudem den Plan, für alle Kinder im Grundschulalter ab 2026 einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung zu schaffen.

Rathaus-Chef Beuting kennt die Vorgaben, die er gezwungen ist umzusetzen. Er gibt den Kümmerer. „Das Thema beschäftigt uns, wir wissen, dass wir ein gravierendes Problem haben. Wir arbeiten an Lösungen, das können auch unorthodoxe sein. Mehr kann ich nicht sagen.“ Vor einigen Tagen hatte er im Tagblatt-Gespräch erklärt, es mangele weder an Geld noch an Gebäuden. Als Schwierigkeit benannte er das Beschaffen von Personal. Weite Teile des Gemeinderats hatten Bedenken, durch Bonuszahlungen Fachkräfte aus anderen Gemeinden abzuwerben und damit einen Überbietungswettbewerb zu starten sowie eine Gehaltsspirale in Gang zu setzen. „Der erste im Landkreis löst etwas aus“, sagt Veronika Jones Gilch (Bündnis 90/Die Grünen). CSU-Mann Dr. Michael Rapp fürchtet, dass einige Träger, die finanziell nicht mithalten können, „auf der Strecke bleiben werden“. Ähnlich sieht es Welf Probst (Freie Wähler): „Das ist ein Gebiet, auf dem wir extrem aufpassen müssen.“

Am kommenden Montag ist ein Treffen mit den Trägern von Kinderkrippen, Kitas und Horts anberaumt, das Beuting als „Workshop“ bezeichnete. Ihm zufolge sollen dabei unterschiedliche Lösungsansätze besprochen werden: „Kurzfristige und langfristige“. Einen ganz so hochtrabenden Begriff verwendet Jones-Gilch für die Zusammenkunft nicht. Für sie ist es eher ein Arbeitstreffen. Die Fraktionssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen wird in ihrer Funktion als Referentin für Kinderbetreuung an den Gesprächen teilnehmen. Sie beackert das Feld Kinderbetreuung und Bildungschancen ausgiebig und intensiv. „Ich rede mir seit Jahren den Mund fusselig und es ist wenig passiert.“