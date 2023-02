Kindesmissbrauch und Kinderpornografie: Murnauer (71) muss ins Gefängnis - Er trat in Heim als „Opa“ auf

Von: Alexander Kraus

Teilen

Die Verhandlung fand am Amtsgericht in Garmisch-Partenkirchen statt (Symbolbild). © dpa

Ein 71-jähriger Murnauer ist wegen Missbrauchs von Kindern sowie wegen Besitzes von kinderpornografischen Videos und Bildern zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. In einem Kinderheim trat er als „Opa“ auf.

Murnau – Er stand unter Führungsaufsicht, hatte ein Kontaktverbot zu Jugendlichen, belog seinen Bewährungshelfer und seine Therapeutin – und verging sich zeitgleich an Buben in einem Heim. „Das finde ich am schlimmsten, dass Sie die Chance nicht nutzten, sich einzugestehen, dass Sie Probleme mit Kindern haben“, schimpfte Richterin Karin Beuting in Richtung des Angeklagten. Sie verurteilte ihn vor dem Schöffengericht Garmisch-Partenkirchen wegen Missbrauchs von Kindern in sieben Fällen sowie wegen Besitzes von kinderpornografischen Videos und Bildern zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis.

Die Verfehlungen, die dem Murnauer (71) vorgeworfen werden, haben sich vor einigen Jahren ereignet. Wegen Kindesmissbrauchs war er 2011 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, hatte ein Kontaktverbot zu Kindern. Das hinderte ihn jedoch nicht, ab 2015 zunächst gelegentlich, dann regelmäßig als „Opa“ ein Kinderheim in Bad Wörishofen aufzusuchen. Dort kam es über Monate hinweg zu Übergriffen. Der Angeklagte streichelte den Buben über den Oberschenkel, massierte ihnen den Rücken, fasste sie am Knie und Oberkörper an, versuchte in den Intimbereich zu gelangen. Den Kontakt zu dieser Einrichtung hatte er über seinen Stiefsohn hergestellt und sich als elterlicher Mitarbeiter beworben.

Bilder auf Festplatte

Auf den Fall aufmerksam wurden die Behörden offensichtlich zufällig Jahre später, als der Mann seinen Computer zur Reparatur brachte. Dabei wurden 2021 auf einer Festplatte 82 Bilder sowie 17 Videos mit kinderpornografischem Inhalt gefunden. Im Zuge der Ermittlungen tauchten auch Chatverläufe des Angeklagten mit den Jugendlichen des Kinderheims auf. Zu den Vorwürfen äußerte sich der weißhaarige Mann nicht. Über seinen Verteidiger Peter Pospisil ließ er ausrichten, dass er alle Taten einräume, im März 2021 ein Geständnis abgegeben habe. In Garmisch-Partenkirchen saß er insgesamt zum fünften Mal vor Gericht, die Zeit von Mai bis August 2021 hatte er in U-Haft verbracht. In den 1980er-Jahren war er ein Jahr inhaftiert.

Schon in den vergangenen Jahrzehnten hatte er sich auffällig verhalten. In den 1970er-Jahren war er als Heimleiter wegen Übergriffen auf Jugendliche entlassen worden. Unter anderem hatte er sein Geld als Paketzusteller und Kirchenmusiker verdient, außerdem war er in einem Pfarrgemeinderat engagiert.

Beuting ersparte den Beteiligten nicht, die Zeugenaussagen der Vernehmungen der Kinder vorzulesen. Dabei war zu hören, dass sich der Beschuldigte im Aufenthaltsraum „dazu setzte“, „beim „abendlichen Fernsehen dabei“ war und die jungen Heimbewohner streichelte. „Er kam väterlich rüber“, sagte ein Bub, ein anderer meinte, „er hat mich freundlich angefasst“. In seinem Letzten Wort vor Gericht gab der 71-Jährige einen Einblick in seine Seelenwelt. Er sei traumatisiert und depressiv. „Ich kann mich nicht wehren“, sagte er im Hinblick auf die Übergriffe. In seinen bisherigen Therapien seien nur die Symptome behandelt worden, nicht die Ursachen seiner Krankheit.

Bezugspersonen belogen

Weil er seine Bezugspersonen – Therapeut und Bewährungshelfer – belog und gleichzeitig die Kinder sexuell missbrauchte, forderte Staatsanwältin Natalie Wolf eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Rechtsanwalt Pospisil dagegen gab zu bedenken, dass der Missbrauch „am unteren Rand“ sei und die Jugendlichen ausgesagt hätten, dass sie kein Strafverfolgungsinteresse hätten. Für seinen Mandanten hielt er eine zweijährige Bewährungsstrafe ausreichend. „Stadelheim bringt nichts. Dann kommt er raus und ist mehr Sozialfall als vorher“, fügte Pospisil hinzu.

Die Richterin sah sieben Fälle von sexuellem Missbrauch als erwiesen an. Sie warf dem Angeklagten vor, regelmäßig 100 Kilometer in ein Heim gefahren zu sein und übernachtet zu haben, „da, wo Sie keiner kennt“. Es möge sein, dass der Beschuldigte kein leichtes Leben habe, das sei aber kein Grund, anderen das Leben schwer zu machen, betonte Beuting. Er solle aufhören, sich als Opfer zu sehen. „Es ist einfach unmöglich, eine Freiheitsstrafe war unbedingt notwendig.“ Pospisil kündigte an, gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen.

Auch interessant: Familienvater verbreitet Kinderpornografie