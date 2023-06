Kinogänger bleiben aus: Murnauer Betreiber sieht aber nicht schwarz

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Teilen

Kino-Macher: Georg Betzmeir vom Griesbräu, das er seit 22 Jahren betreibt. © Archiv Jungwirth

Georg Betzmeir hat mit seinem Murnauer Griesbräu-Kino wirtschaftlich schwierige Monate hinter sich. Die Besucherzahlen, sagt er, seien im ersten Halbjahr im Vergleich zu 2019 um 50 Prozent eingebrochen. Mit den Problemen steht Betzmeir nicht allein auf weiter Flur. Doch er sieht nicht schwarz.

Murnau – Die Rahmenbedingungen bieten eher Stoff für ein Drama denn für eine leichte Komödie: gestiegene Lebenshaltungskosten, der Ukraine-Krieg, politische Diskussionen über die Energiewende, die dafür sorgen, dass viele Menschen verunsichert sparen, wo sie nur können.

Zuletzt betraf das in der Region Murnau offenbar auch den Kinobesuch: Georg Betzmeir, der das Griesbräu-Kino betreibt, erklärt, dass er in den ersten sechs Monaten „50 Prozent Rückgang bei den Besucherzahlen“ hatte im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie. Der Einbruch sei „gravierend“. Für Betzmeir ist die Heizungs-Debatte hier sehr entscheidend, die sich „extrem bemerkbar“ gemacht habe. Wie viele Kinogänger genau wegblieben, will er nicht sagen. Doch Betzmeir stellt klar: „So ein erstes Halbjahr hatten wir schon lange nicht mehr. Die Leute sparen.“ Dabei dient die kalte Jahreszeit bei Kino-Betreibern auch dazu, sich ein finanzielles Polster für den Sommer zuzulegen. Die Filmindustrie teile ihre Ware gut ein. Doch das habe im Frühjahr auch nicht geholfen: „Die Situation spüren alle Kinos – in den Ballungszentren vielleicht nicht, aber auf dem Land gravierend.“

Das KinoP in Penzberg zum Beispiel. Dessen Betreiber machten jüngst keinen Hehl aus ihrer wirtschaftlichen Lage. Nach der Corona-Pandemie kehrten die Besucher nicht im nötigen Umfang zurück, das KinoP stellte alle Mitarbeiter aus und führt nun Schließtage ein. Bis inklusive 28. Juni läuft ein Betriebsurlaub.

Preise „leicht angepasst“

Betzmeirs Lage ist da doch komfortabler. Er muss kein Personal entlassen, keine gravierenden Einschnitte planen – und er will den Begriff „Kino-Sterben“ gar nicht in den Mund nehmen. Er habe „die Preise nur leicht angepasst“, man könne nicht alles auf die Kunden umlegen. Doch klar: Die Rohstoffe etwa für Popcorn seien auch für ihn doppelt so teuer geworden. Dazu kamen finanzielle Nachwirkungen der Pandemie mit ihren Corona-Hilfen, die seinen Betrieb trafen – ein Mix aus verschiedenen Faktoren also. „Ich habe nichts verdient im ersten Halbjahr.“

Das Griesbräu-Kino sieht der Betreiber in seiner Existenz nicht gefährdet – kein „Stirb Langsam 6“ also. Vielmehr setzt Betzmeir große Hoffnungen auf die Blockbuster – Filme, die alle Voraussetzungen für einen Kassenschlager erfüllen –, die aktuell (wie „Die Rumba-Therapie“) oder demnächst bei ihm auf dem Programm stehen: „Mission: Impossible 7“ ebenso wie „Rehragout-Rendezvous“ um Kommissar Eberhofer und das neue Indiana-Jones-Abenteuer. „Damit starten wir durch“, sagt Betzmeir, ganz Optimist. Er betreibt das Kino seit 22 Jahren, kann die Situation einschätzen. „Wir haben alle fünf Jahre mal solche Phasen.“ Die gelte es zu überstehen. Mit der „modernsten Technik“, die er nach eigenen Angaben aufbietet, glaubt er auch, gegen die Streaming-Konkurrenz bestehen zu können. Jugendliche schauten viel bei Streaming-Diensten, „aber wenn ein guter Film läuft, gehen sie schon ins Kino“.

Auch interessant: 13 000 Schaulustige beim Tag der Bundeswehr