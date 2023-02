Kita-Personal: Murnau will nicht im Umland „wildern“

Von: Roland Lory

Kind in einer Kita: In vielen Einrichtungen fehlt es an Personal (Symbolfoto). © Archiv

Die Marktgemeinde Murnau will mit mehreren Werkzeugen den Mangel an Kita-Personal bekämpfen. Im Hauptverwaltungsausschuss wurde vor allem über eine Abwerbe-Prämie debattiert.

Murnau – Ob es der große Wurf ist, bleibt abzuwarten. Doch Handeln tat und tut not. Der Murnauer Hauptverwaltungsausschuss hat nun einen Maßnahmenkatalog beschlossen, mit dem man dem gravierenden Fachkräftemangel bei der Kinderbetreuung begegnen will. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) sieht die Entscheidung als „starkes Zeichen, das wir nach außen setzen“.

Einschränkungen beim Angebot, weil Personal fehlt

Zum Hintergrund: Rund 25 Frauen und Männer, die meisten Elternbeiräte der Kita St. Nikolaus, von Kita und Hort des Bienhauses, der SkF-Kinderkrippe und des Drachennests, sowie zwei Kleinkinder bevölkerten im November den Rathaussaal. Sie machten im Rahmen der Bürgerfragestunde deutlich, dass der Fachkräftemangel in Murnau eine Dimension erreicht hat, die zu großer Besorgnis Anlass gibt. Sprecher Emanuel Ganglbauer machte in seinem Statement deutlich, wie dramatisch die Situation ist und was die Stunde geschlagen hat. Er wies daraufhin, dass in einigen Kitas oder Horten Betreuungsgruppen geschlossen oder die Öffnungszeiten reduziert werden mussten, „weil Personal fehlt“.

„Böses Blut“ befürchtet, wenn in der näheren Umgebung Personal abgeworben wird

Kurz darauf fand ein Treffen der Träger und Leiter der örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen statt. Die Teilnehmer schilderten dabei aktuelle Problem bei der Gewinnung von pädagogischem Personal. Darüber hinaus wurden Lösungsvorschläge diskutiert. Danach prüfte die Rathausverwaltung Wege, wie man Fachkräfte akquirieren könnte. Dabei wurden auch Elternvertretungen einbezogen. Die Ergebnisse legte man im Dezember dem Hauptverwaltungsausschuss vor. Im Januar gab es dann ein Gespräch mit den Trägern der Kinderbetreuungseinrichtungen. Unterm Strich einigte man sich auf mehrere Schritte, um dem Problem Herr zu werden. Dabei sorgte in der jüngsten Sitzung des Hauptverwaltungsausschusses ein Punkt für Debatten: Den Beschäftigten in Kinderbetreuungseinrichtungen in Murnau kann – mit Ausnahme von Leitungskräften – eine Prämie für das Anwerben von pädagogischem Personal für die eigene Kita von 2000 Euro gewährt werden. Mehrere Gemeinderäte hatten Bauchschmerzen. Sie befürchteten, dass in umliegenden Orten „gewildert“ wird, also dort Kräfte abgeworben werden. „Ich möchte nicht, dass es einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Kinderbetreuungseinrichtungen gibt“, betonte etwa Phillip Zoepf, Sprecher von Mehr Bewegen. Ähnlich sah es Welf Probst (Freie Wähler). Er befürchtet „böses Blut“, wenn in der näheren Umgebung Personal abgeworben wird. „Wir stehen dann am Pranger“, fand auch CSU-Fraktionssprecher Josef Bierling. Beuting sagte, er verstehe das Dilemma. Aber: „Wenn das Umfeld stimmt und die Arbeit, wird man sich nicht abwerben lassen.“ Es handle sich um einen Wettbewerb.

Gar nichts von dem Prämienmodell hielt Rudolf Utzschneider (CSU). „Das hat schlichtweg keine Wirkung.“ Er berief sich dabei auf eigene Erfahrungswerte.

Fachkräfte-Abwerbung: 15-Kilometer-Schonradius beschlossen

Letzten Endes wurde ein 15-Kilometer-Radius beschlossen. Das heißt: Eine Prämie gibt es erst, wenn jemand eine Fachkraft abwirbt, die in einer Kita arbeitet, die mehr als 15 Kilometer von Murnau entfernt ist.

Bei anderen Punkten gab es keine Debatten. So beschloss das Gremium, dass der Markt Murnau Erzieherinnen und Erzieher in Kooperation mit den freien Trägern der Kitas ausbildet. Die Kommune trägt die gesamten Kosten der Ausbildung. Erzieher-Azubis und -Praktikanten können einen Zuschuss in maximaler Höhe des Deutschlandtickets bekommen, um ihre Fahrtkosten zu begleichen. Zudem können Praktikanten in der Ausbildung zur Kinderpflege eine Vergütung erhalten. Auch sie können eine Unterstützung bei den Fahrtkosten bekommen. Weiterer Beschluss: Der Richtwert für den Anstellungsschlüssel wird auf 8,5 gesenkt. „Für die Einrichtungen, mit denen Betriebsträgervereinbarungen bestehen, gilt derzeit ein Anstellungsschlüssel mit dem Richtwert 9,5“, sagt Nina Herweck-Bockhorni, stellvertretende Geschäftsleiterin im Rathaus. „Nach Rücksprache mit dem Markt Murnau konnten die Einrichtungen bereits bisher den Anstellungsschlüssel unterschreiten.“ Ein Schlüssel von 8,5 bedeutet, dass eine Fachkraft 8,5 Kinder betreut.

Pädagogische Kita-Beschäftigte werden in gemeindlichen Wohnungspool aufgenommen

Zu guter Letzt beschloss der Hauptausschuss, dass der Markt Murnau die Träger mit einer gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit unterstützt, was die Gewinnung von neuem Personal betrifft. Außerdem werden pädagogische Beschäftigte der Kinderbetreuungseinrichtungen in den gemeindlichen Wohnungspool aufgenommen.

Veronika Jones-Gilch (Grüne), Referentin für Kinderbetreuung, resümierte: „Das Gesamtpaket schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe.“ Es habe Vorteile für alle – für die Familien, Einrichtungen und Beschäftigten. Der Marktgemeinderat Murnau muss den Beschluss noch bestätigen.