Klage über „verkorkste Verkehrspolitik“: Am „Tag der Schiene“ wird in Murnau mit Kritik nicht gespart - Landrat Speer: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“

Kundgebung am Bahnhof

Beim bundesweiten „Tag der Schiene“ haben mehrere Politiker am Samstag am Murnauer Bahnhof deutliche Verbesserungen angemahnt. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, fasste Landrat Anton Speer (Freie Wähler) zusammen.

Murnau – Für gewöhnlich lösen Geräusche, die von Zügen verursacht werden, nicht gerade Begeisterung aus. Doch außergewöhnliche Umstände fördern manchmal ungewöhnliche Gefühle zutage. Etwa bei Christian Scheuerer. Der parteifreie Ohlstädter Rathauschef und Sprecher der Landkreisbürgermeister war am Samstag einer von mehreren Rednern auf der Kundgebung am Murnauer Bahnhof. „Beim Hinfahren“, sagte er, sei er „froh gewesen, mal wieder einen Zug zu hören“.

Den bundesweiten „Tag der Schiene“ wollte der Bezirksverband Pro Bahn Oberbayern mit dem Aktionsbündnis Werdenfelsbahn nutzen, um ein Signal für die Zukunft der Werdenfelsbahn zu setzen. Punkt 16 Uhr dröhnte eine Durchsage über das Bahnhofsareal. Ein paar Menschen wuselten herum an diesem verregneten Samstagnachmittag. Eine Traube aber bildete sich zwischen Taxiparkplätzen und Fahrscheinautomaten. Dort: ein Mikro, ein Podest aus Getränkekästen, ein Banner mit der Aufschrift „Mehr Bahn fürs Klima“ und „Halbstundentakt!“. Am Tag der Schiene fanden bundesweit zahlreiche Veranstaltungen rund um die die Bahn und Gleise statt. An diesem Tag, „zeigt die gesamte Branche, was in ihr steckt“, hieß es auf der offiziellen Homepage.

„Totalausfall zur Passionsspielzeit“

In Murnau nutzte man den Tag für eine Kundgebung. „Wir wollen aber nicht den aktuellen Missstand beklagen, sondern gemeinsam mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften in der Region ein Signal setzen und die Erwartungen an den Ausbau der Werdenfelsbahn mit konkreten Zielen und Terminen darstellen“, hatte Norbert Moy, Vorsitzender von Pro Bahn Oberbayern, vorab angekündigt. Vor Ort betonte der Weilheimer, dass „wir zweigleisige Abschnitte brauchen, vor allem zwischen Murnau und Uffing“. 2030 sollen mehr Züge auf die Schienen, was wiederum mehr Unter- und Überführungen erforderlich mache. Und auch die Strecke zwischen Murnau und Oberammergau nahm er in den Blick – „ein Trauerspiel in den letzten Jahren“, ein „Totalausfall zur Passionsspielzeit“. Seit 30 Jahren würden die Menschen im Landkreis einen besseren Bahnverkehr fordern, betonte Petra Daisenberger. Die Sprecherin des Grünen-Ortsverbands Murnau und Umgebung forderte „eine Stärkung der Schiene“ und sah die Politik in der Pflicht. Doch „die Verantwortlichen fühlen sich nicht verantwortlich und die Zuständigen sind nicht zuständig“.

+ Landtagsabgeordnete zeigen Präsenz: (v.l.) Florian Streibl, Harald Kühn und Andreas Krahl. © Reindl

Mehrmals wurden die Folgen des Zugunglücks in Burgrain thematisiert, auch von Daisenberger, die kritisierte, dass der Schienenersatzverkehr „diesen Namen nicht verdient“. Keinen „ausgegorenen Schienenersatzverkehr“ sah Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) auch bei der Ammertalbahn. Der Rathauschef sprach von „ewigen Mängeln“ auf der Strecke, die für eine umfassende Sanierung „vielleicht einmal“ ein Jahr lang gesperrt werden sollte. Auch über die Reaktivierung des Bahnhalts Hechendorf dachte der Bürgermeister nach. „In Zukunft“, sagte er, „muss gelten, dass die Bahn zu den Bürgern kommt, nicht die Bürger zur Bahn.“

Auch Christian Scheuerer beschäftigte der Ersatzverkehr, der zum Schulstart vergangene Woche eigentlich funktionieren hätten sollen. Was den Halbstundentakt anbelangt, so blieb er vorsichtig: „Da, wo’s geht“. Für den Sprecher der Landkreisbürgermeister wäre mit einem Halbstundentakt bis Murnau und mit fahrenden Bahnen von Murnau nach Oberammergau beziehungsweise nach Garmisch-Partenkirchen, auf beiden Strecken herrscht derzeit Stillstand, schon „ganz, ganz viel gewonnen“.

Der Landtagsabgeordnete Florian Streibl (Freie Wähler) hinterfragte derweil die Privatisierung der Bahn. Sein Kollege Harald Kühn (CSU) mahnte, den Individualverkehr nicht außer Acht zu lassen, auch wenn er selbst nur Auto fahre „wenn’s sein muss, nicht aus Leidenschaft“.

Krahls Sehnsucht

Der dritte Landtagsabgeordnete im Bunde, Andreas Krahl (Grüne), betrachtete den Landkreis als Sinnbild für eine „verkorkste Verkehrspolitik“. Wenn diese kein „sofortiges Ende“ finde, brauche man sich über Tourismus keine Gedanken mehr zu machen. Er wünsche sich „nichts sehnlicher als einen Halbstundentakt“, aber zunächst müsse man sich erst einmal auf die Qualität des Bahnverkehrs verlassen können. „Wir brauchen fulminante Finanzmittel“, betonte Krahl. Und geht es nach Landrat Anton Speer (Freie Wähler), sei neben einem Halbstundentakt auch Pünktlichkeit nötig. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“

Sein Stellvertreter Dr. Michael Rapp (CSU) hatte das letzte Wort der gut einstündigen Kundgebung, und das nutzte er auch für ein Fazit, als er sagte: „Man geht jetzt nicht weg, und alles ist anders“. Aber man habe einen gemeinsamen Konsens und miteinander gesprochen.

Pro-Bahn-Vertreter Moy dürfte aus der Kundgebung aber auch mit der Gewissheit herausgegangen sein, dass die Ammergaubahn nicht vergessen wird. Diesen „Eindruck“ hat er nämlich manchmal.

