Klinik Hochried: Torhaus wird Kita - Markt Murnau schießt gut 250 000 Euro zu

Von: Roland Lory

Umbauarbeiten stehen im Torhaus Ost (r.) an. Die Gemeinde schießt rund 256 000 Euro zu © KJF Augsburg/KJF Klinik Hochried

Die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF) will in der Klinik Hochried die Kinderbetreuung ausbauen. Geplant ist, eine Kindergartengruppe für 25 Mädchen und Buben. Die Kosten: rund 600 000 Euro.

Murnau – Es gibt bereits eine Kinderkrippe in Hochried. Sie bietet Platz für maximal 26 Zwergerl. Nun werden in der Einrichtung der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF) weitere Betreuungsplätze für den Nachwuchs geschaffen. Denn dort entsteht demnächst eine neue Kindergartengruppe mit voraussichtlich 25 Plätzen. Dafür wird das Torhaus Ost saniert. „Wir rechnen mit Baukosten von insgesamt rund 600 000 Euro“, sagt Andreas Auer, Klinik- und Verwaltungsleiter der Klinik. Mit der neuen Kindergartengruppe, die ein naturnahes Konzept verfolgt, soll der gestiegene Bedarf an Kindergartenplätzen in der Marktgemeinde gedeckt werden.

Geld vom Freistaat

Die Angelegenheit beschäftigte jetzt auch die Murnauer Gemeinderäte. Das Gremium stimmte einem Zuschuss in Höhe von rund 256 000 Euro zu. Der Markt Murnau kann wiederum mit einer Förderung des Freistaats Bayern von 100 000 Euro rechnen.

Veronika Jones (Bündnis 90/Die Grünen), Referentin für Kinderbetreuung, hielt in ihrer Stellungnahme fest: „Was gibt’s da zu überlegen? Die Baukosten steigen fast täglich, ebenso der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder aller Altersgruppen.“ Die Marktgemeinde Murnau stehe in der Pflicht, alles Machbare zu unternehmen, damit die benötigten Plätze so schnell wie möglich geschaffen werden. Vom noch fehlenden Personal sei an dieser Stelle nicht gesprochen. Der finanzielle Zuschuss „sollte umgehend gewährt werden“, betonte Jones.

Bauantrag ist eingereicht

Bauherr der Gesamtmaßnahme ist die Klinik Hochried beziehungsweise die KJF Augsburg. Im Torhaus Ost ist dann nur die Kindergartengruppe untergebracht, weitere Angebote sind in diesem Haus nicht vorgesehen. „Die Genehmigungsplanung ist erstellt und auch der Bauantrag ist bereits eingereicht“, sagt Auer. Zum weiteren Zeitplan erklärt er: „Wenn alles optimal läuft, dann ist mit einer Fertigstellung voraussichtlich Ende 2022/Anfang 2023 zu rechnen.“

Die Marktgemeinde Murnau hatte bereits im vergangenen Juni per Ratsbeschluss ihren Wunsch erklärt, in Hochried in Zusammenarbeit mit der KJF Augsburg gegenüber der bestehenden Krippe eine Kindergartengruppe einzurichten.

