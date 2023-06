„Knalliläum“ in Murnau: Party unterm Paraplui

Freuen sich auf das ‘’Knalliläum’’:_Robert Zormeier und Stephanie Neumeir-Schrank von Menschen Helfen. © Antonia Reindl

Das wird ein Knaller: Seit 30 Jahren organisiert der Verein Menschen Helfen das Kulturknall-Festival für einen guten Zweck. Auch diesem Grund wird es am 22. und 23. Juli ein besonderes Festivalwochenende, diesmal an und in der Emanuel-von-Seidl-Schule. Außerdem sucht der Verein noch alte Schulbilder, die bis 1. Juli eingeschickt werden können.

Murnau – Dass es dem Verein Menschen Helfen Wortspielereien angetan haben, hat sich bereits in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. So feierte man etwa rund um das alte Postgebäude die Kopfhörerparty „Stille Post“ und die Kulturknall-Ausgabe „Jetzt geht die Post ab“. Und auch das diesjährige Festival wird mit einer Wortspielerei versehen, wenngleich diese nur dezent am Rande des Ankündigungsplakats vermerkt ist. Heuer feiert der Kulturknall nämlich sein 30. Jubiläum, oder, um es mit der abgedruckten Wortspielerei auszudrücken, sein „Knalliläum“.

Barfuß und mit Kittel: So ist man 1912 in die Murnauer Schule gegangen. Die Organisatoren des Festivals suchen für eine Ausstellung alte und neuere Schulbilder (siehe Anhang) © Repro: Antonia Reindl

Heuer knallt es dabei am 22. und 23. Juli an und in der Emanuel-von-Seidl-Schule. An einem wird es garantiert nicht mangeln, hier, rund um diese Schule, im Ainmiller-Park und in der Grundschule. „Wir haben genug Platz für jedermann“, meinte Robert Zormeier von Menschen Helfen, als er vor kurzem mit weiteren Engagierten die Örtlichkeiten des diesjährigen Kulturknalls präsentierte. Eine Location, „mitten im Ort“. Ein Platz, der schon seit einiger Zeit feststeht. Bereits beim letztjährigen Festival an der Post war im Verein von dem Ort die Rede. Für diese Ausgabe seien wieder rund 30 bis 40 Engagierte am Entstehen beteiligt, verriet Zormeier. Am Kulturknall-Wochenende seien es dann über 100, „sonst würde das auch gar nicht funktionieren“.

Das Festival lebt heuer, wie in den 30 Jahren zuvor, von Vielfältigkeit. „Ein Wochenende, wie es auf der Kulturknall-Homepage heißt, „mit vielen neuen Eindrücken, alten Geschichten, toller Musik, inspirierender Kunst und leckerer Kulinaria“. Gemeinsam mit Vereinskollegin Stephanie Neumeir-Schrank erläuterte Zormeier, wo was auf dem Areal am Mayr-Graz-Weg zu erleben sein wird. Auf das Festivalgelände geht es neben dem Kindergarten. Dort wird die Musikbühne aufgebaut sein. Der Biergarten findet im Ainmiller-Park Platz und die Fläche zwischen dem Kinderhort und der Camerloher Musikschule wird dem Kinderkulturknall, unter anderem mit Kletterwand und Bastelstation, gehören. Auf einer Grünfläche nahe dem Grundschuleingang wird außerdem das Paraplui (Party-Areal) Premiere feiern. Auf die Musikbühne kommen Pikant & Moort, Skavaria, John Garner und die Couplet AG am Samstag. Am Sonntag bestreiten Opa & Friends ein Jazzfrühshoppen, anschließend sind Jodelfisch, Jeanne D’azz, NICHTE, Die Nowak und final Liquid & Maniac zu hören; um die Mittagszeit tönt es auch im Biergarten, wenn die Seehauser Blasmusik aufspielt. „Für jeden ist was dabei“, sagt Zormeier.

Nicht nur in musikalischer Hinsicht. Denn freilich werden wieder Stände aufgebaut. Außerdem wird eine Fläche für Gesellschaftstanz-Workshops reserviert. Natürlich knallt die Kultur nicht nur musikalisch, sondern auch künstlerisch in Form von Ausstellungen, darunter eine Schau mit Werken der Erlhaus-Jugend.

Apropos Schule. Die Emanuel-von-Seidl-Schule wird an dem Wochenende geöffnet sein. Im Inneren seien Führungen geplant, so Neumeir-Schrank. Auch als Ausstellung wird das Thema Schule aufgegriffen. Momentan ist der Verein dafür auf der Suche nach Erinnerungen aus vergangenen Schulzeiten. Für eine Bilderreise in die Vergangenheit mit Gruppenfotografien, Schnappschüssen und Klassenaufnahmen aus unterschiedlichen Schulen und Jahrzehnten, ob hochauflösend in bunten Farben oder kontrastreich in Schwarz-Weiß.

Die Generation weit jenseits der Schwarz-Weiß-Fotografie, die Youngsters des Vereins, organisiert derweil das Paraplui auf dem Festivalgelände. Das Paraplui, also der Regenschirm, ist ein Party-Areal unter einer zeltartigen Überdachung mit Musik, einer Bar und nachmittäglicher Lounge-Atmosphäre dank Liegenstühlen. „Wir haben uns vor allem auf DJs konzentriert“, erzählte einer der Organisatoren, Moritz Vogelsang. Man setzt aber auch auf Bandpower und Rap-Poesie. Mit der Musik möchte man insbesondere 20- bis 30-Jährige ansprechen – und alle Junggebliebenen. Unter den Regenschirm kommen Fennel & Friends, DJ Spliffless, Feta Records, Minu Caspar, Piin Jack und Tylo am Samstag und Matt Magu, Portmanteau, Cor de Léon und DJ Nautilus am Sonntag. Am Samstag endet die Nacht unterm Paraplui erst um ein Uhr, nach einer dreistündigen Kopfhörerparty, deren Kanäle Danger Ank, DJ Samu und DJ Illi bespielen.

Mit dem gigantischen Paraplui möchten die Youngsters keineswegs Regen provozieren. Man hofft auf sonniges Wetter. Doch vielleicht trägt der Aufbau ja genau dazu bei. Man habe schließlich meistens einen Regenschirm dabei, wenn es nicht regnet, sagte Neumeir-Schrank lächelnd. Bei Sonne wird aus dem Paraplui dann eben ein Parasoi, ein Sonnenschirm.

Tickets für den Kulturknall am 22. und 23. Juli sind in der Buchhandlung Gattner und bei Schreibwaren Köglmayr erhältlich. Auch online, auf der Homepage www.kulturknall.de, ist der Vorverkauf bereits gestartet. Dort finden sich auch Informationen zu den Ticketpreisen und -modellen. Bis 1. Juli gilt eine Frühbucheraktion mit vergünstigten Preisen. Schüler, Studierende, Freiwillige im BFD, Jugendliche bis 16 Jahre erhalten ermäßigten Eintritt, Kinder bis einschließlich 16 Jahre sind in Begleitung eines Elternteils frei. Für die Kopfhörerparty muss ein Zusatzticket erworben werden.

Der Erlös des Festivals, bei dem sich alle Beteiligten unentgeltlich engagieren, wird Projekten von Menschen Helfen zugutekommen: dem Kinderfonds, dem Kinderzentrum in Moldau und ukrainischen Geflüchteten.

Ticketverlosung: Wer für die Ausstellung mit nostalgischen Schulbildern Fotografien beisteuern möchte, kann diese dem Verein Menschen Helfen per E-Mail an info@kulturknall.de schicken. Gesucht werden Klassenaufnahmen, Schulschnappschüsse sowie Gruppenbilder, egal ob junge Farbaufnahmen oder alte Fotografien in Schwarz-Weiß. Zu jedem Bild sollen ein paar Infos aufgeführt sein: Zur jeweiligen Schule, an der das Foto gemacht wurde, gerade dann, wenn es sich um die Emanuel-von-Seidl-Schule handelt, und zur Aufnahmezeit. Unter allen Einsendungen verlost Menschen Helfen fünf Familientickets für den Kulturknall 2023. Einsendeschluss ist der 2. Juli. ANTONIA REINDL