Kommunalwahl 2020: Bürgermeister Beuting in den Startlöchern

ÖDP/Bürgerforum wählt Spitzenkandidaten

von Andreas Seiler schließen

Bislang ist in Murnau von Wahlkampf relativ wenig zu spüren. Doch das könnte sich schon bald ändern. Denn am Montag, 7. Oktober, will die Bürgermeisterpartei, das ÖDP/Bürgerforum, Rolf Beuting offiziell zum Spitzenkandidaten küren. Die potentiellen Herausforderer der Konkurrenz bleiben indessen noch in Deckung.