Kränkelnde Hospitäler fordern Finanzspritze

Von: Peter Reinbold

Haus mit großem Energiebedarf: das Berufsgenossenschaftliche Unfallkrankenhaus Murnau. © Archiv

Ein Krankenhaus ist ein 24-Stunden-Betrieb, der Unmengen Energie verbraucht. Das kann sich in diesen Zeiten, in denen Gas, Strom und Öl unbeschreiblich teuer geworden sind, zum Problem auswachsen. Das gesteht man auch bei der Unfallklinik Murnau ein. Wie andere Hospitäler hofft man auf Hilfe vom Staat – in Form einer Finanzspritze.

Murnau – Pflegekrise, Coronakrise, Inflation, Energiekrise. Die deutschen Krankenhäuser leiden. Personelle und finanzielle Auszehrung lautet die Diagnose. Die Kliniken sehen sich mittlerweile selbst in der Rolle des Patienten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat vor einigen Tagen deshalb die Alarmstufe Rot ausgerufen. Die Medizin, die helfen könnte: Geld aus dem Bundeshaushalt. Ohne einen staatlich finanzierten Inflationsausgleich zur Stabilisierung der Krankenhäuser sei ein massiver Personalabbau mit negativen Folgen für die Patientenversorgung zu befürchten. „Wir brauchen kurzfristige finanzielle Hilfe und langfristig vernünftige Struktur- und Finanzierungsreformen“, fordert Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG.

Nach dieser Therapie ruft man auch im Unfallkrankenhaus Murnau (UKM), eine Klinik mit ausgezeichnetem Ruf und gleichzeitig der größte Arbeitgeber im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. „Auch wir können bestätigen, dass die momentane wirtschaftliche Lage mit stark gestiegenen Energiekosten und Inflation ein großes Problem für die deutschen Krankenhäuser darstellt und sind der Auffassung, dass diese als kritische Infrastruktur besonders geschützt und wirtschaftlich abgesichert werden sollten“, teilt Carola Krumbacher, die beim UKM in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation arbeitet, auf Tagblatt-Anfrage mit. „Von der Politik wünschen wir uns – wie immer – eine Lösung, die finanziell nicht auf dem Rücken der Krankenhäuser ausgetragen wird.“

Unfallklinik Murnau hat langfristige Verträge mit Energielieferanten

Vor allem die stark verteuerte Energie drückt auf die Lebensader des Krankenhauses, das viele Traumapatienten versorgt. Die technischen Systeme und auch die Energieversorgung eines Krankenhauses sind Krumbacher zufolge „sehr komplex. Wir haben zunächst zwar langfristige Verträge mit unseren Energielieferanten, sollte aber tatsächlich nur noch die kritische Infrastruktur beliefert werden, entfallen alle Preisvereinbarungen, und dann wird es für uns sehr schwer kalkulierbar“.

Die Wärmeversorgung der BG Unfallklinik Murnau erfolgt derzeit sowohl mit Erdgas als auch mit Heizöl. In welchem Prozentverhältnis beide Energieträger stehen, behielt die UKM-Sprecherin für sich. Ebenfalls im Dunkeln blieb, wie hoch die Energierechnung bisher ausgefallen ist und wie hoch sie geschätzt in Zukunft sein wird. Konkrete Zahlen sind offenbar Betriebsgeheimnis. Andere Krankenhäuser sind in dieser Hinsicht transparenter. Das Klinikum Bielefeld, ein Haus mit 3000 Mitarbeitern und 1300 Betten, nennt eine Mehrbelastung für Strom und Gas für 2022 von 3,1 Millionen Euro und rechnet für 2023 mit sogar 8,5 Millionen Euro höheren Kosten. Das UKM verfügt über rund 600 Betten und hat deutlich mehr als 2000 Beschäftigte auf der Lohnliste stehen. „Ein Krankenhaus mittlerer Größe wird nach aktuellen Berechnungen 2023 über sechs Millionen Euro mehr für Gas und Strom bezahlen müssen“, sagt Gaß.

UKM hält Mitarbeiter zum Energiesparen an

Aktuell müsse man sich, sagt Krumbacher, „keine Sorgen darüber machen, dass die Energieversorgung der Klinik gefährdet ist“. Würde eine der Energiequellen ausfallen, könnte man sehr schnell auf die andere zurückgreifen. Das UKM hält seine Mitarbeiter auch zum Energiesparen an. Sie sind aufgerufen, achtsam mit den Ressourcen umzugehen. „Schon mit kleinen Veränderungen, wie zum Beispiel dem Ausschalten von PCs anstelle des Standby-Modus oder dem bewussten Umgang mit Lichtquellen, können Einsparungen erreicht werden“, meint Krumbacher. Vermutlich keine großen: Patientenzimmer müssen im Sommer gekühlt und im Winter geheizt werden, Großgeräte, Notaufnahme, Operationssäle werden in der Regel rund um die Uhr genutzt.

Die Schwindel erregenden Preise für Gas, Strom und Öl sind ein belastender Faktor. Der andere: die galoppierende Inflation. Waren, die für den Krankenhausbetrieb unerlässlich sind, haben sich enorm verteuert. Ein Beispiel, das Krumbacher nennt: Der Einkaufspreis für Gummihandschuhe sei „um 300 Prozent“ nach oben geschnellt. Und womöglich ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, weil erneut ein heißer Corona-Herbst und -Winter drohen, die Krankenhäuser und das Personal weiter an die Grenzen der Belastbarkeit bringen dürften.

Kollaps bei mancher Klinik nicht ausgeschlossen.