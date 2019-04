Schachtkraftwerk Großweil: Bald  geht es in die kritische Phase

Der Bau des revolutionären Schachtkraftwerks in der Loisach bei Großweil nähert sich der entscheidenden – und besonders sensiblen – Phase. Ein Hochwasser wäre dann der GAU.

Großweil – Bald gilt’s: Die erste der beiden jeweils 18 Tonnen schweren Unterwasserturbinen, Herz der Pilotanlage am Wehr Raue Rampe, ist fertig produziert und soll, wenn die Witterung mitspielt, samt Generator in der Woche ab 13. Mai eingebaut werden. Läuft alles nach Plan, wird die zweite Turbine im Juni folgen. Ein Schwertransporter bringt die 3,40 Meter hohen Maschinen vom Hersteller, der Firma Geppert in Hall (Tirol), getrennt voneinander und zeitlich genau abgestimmt nach Großweil; ein 300-Tonnen-Autokran hebt sie in den Schacht.

Damit stehen die Verantwortlichen vor zwei Zeiträumen, in denen besondere Anspannung herrschen wird – wie eben bei einer Operation am offenen Herzen. Günther Rösch, der neben Großweils Bürgermeister Manfred Sporer Geschäftsführer der Investorin Wasserkraftwerk Großweil GmbH ist, bezeichnet diese schon mal als „Blutdruck steigernd für alle Beteiligten“. Mindestens fünf Arbeitstage mit konstant guter Witterung braucht es, bis bei einer eingesetzten Turbine alle Schritte erledigt sind und diese abgedichtet ist. Ein größeres Hochwasser in dieser Phase, in der es kein Zurück gibt, würde mit seinem Schmutz dem Produkt feinsten Maschinenbaus den Garaus machen. Für die Verantwortlichen des auf über fünf Millionen Euro taxierten Vorzeigeprojekts umweltfreundlicher Stromerzeugung wäre das eine Katastrophe.

Schachtkraftwerk Großweil: Arbeiten hängen stark von der Witterung ab

Dabei beginnt die Überflutungs-Saison, sollte es sie heuer geben, mutmaßlich in den nächsten Wochen, wenn eine rapide Schneeschmelze in den Bergen mit heftigen Niederschlägen im Tal zusammentrifft. Zuletzt blieb der Abfluss der Loisach nach Angaben von Rösch im tragbaren Bereich – weil es im Gebirge schneite und nicht regnete.

Aktuell sind fast alle Betonarbeiten erledigt, die beauftragte Tiefbaufirma steht vor dem Abschluss. Fertigteile werden in die beiden Fischtreppen eingehoben, dann Spundwände an der Wehranlage abgeschnitten. Im Anschluss legt man deren Klappen um, so dass die Loisach über diesen Abschnitt fließen und der eigentliche Kraftwerksbereich für den Einbau der Turbinen trockengelegt werden kann.

Ein solches Kraftwerk ist bislang weltweit einmalig. Wann die staatlich bezuschusste Anlage, hinter der die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen, die Gemeinde Großweil und das Kraftwerk Farchant als GmbH-Gesellschafter stehen, in Betrieb gehen kann, bleibt offen. Die Verantwortlichen scheuen sich nach wiederholten Verzögerungen, genaue Termine zu nennen, weil die Arbeiten stark von der Witterung abhängen. Klar ist: Das Pilotprojekt wird nicht vor dem Sommer fertig.

Auch Interessant: Spatenstich fürs Vorzeige-Projekt der Energiewende