Kurzarbeit: Auto-Krise trifft auch Geiger

Von: Peter Reinbold

Die Automobil-Krise macht auch vor Geiger Automotiv in Neu-Egling nicht Halt. © Mayr

Geiger Automotive produziert für die Automobilindustrie: Durch eingeschränkte Lieferketten und Teilemangel – ausgelöst durch die Corona-Pandemie – stand bei manchen Herstellern die Produktion still. Auch das Werk in Neu-Egling ist davon betroffen. Es kam zu Kurzarbeit und Lohnverzicht der Beschäftigten. Und schon ist die nächste Krise im Anmarsch.

Murnau – Alles, was mit Individualverkehr im weiteren Sinn zu hat, befindet sich im Fluss. Die Automobilbranche zum Beispiel steht vor der wohl größten Transformation, seit Carl Benz seinen Motorwagen am 29. Januar 1886 zum Patent anmeldete. Benziner und Diesel sind ein Auslaufmodell, der Elektromobilität gehört die Zukunft. Umstellen auf neue Produkte müssen sich nicht nur die Massenhersteller wie VW, BMW oder Mercedes, sondern all die Zuliefererfirmen, ohne deren Bauteile kein Pkw die Montagehallen in Wolfsburg, Dingolfing oder Stuttgart verlassen würde. Zu den Firmen, die gut mit und vom Auto leben, gehört Geiger Automotive mit Sitz im Murnauer Ortsteil Neu-Egling. Daneben betreibt Geiger in Deutschland noch Werke im schwäbischen Ziemetshausen (Landkreis Günzburg) und in Tambach-Dietharz (Thüringen) sowie in Übersee in den USA, Mexiko und China.

Geiger Automotive: Konzentration gilt dem Standort Murnau

Bis vor zehn Monaten gedachte Geiger die beiden bayerischen Werke in Ziemetshausen und Murnau zu einem zu verschmelzen. Als neue Zentrale war Penzberg im Gespräch, wo es genügend Platz gegeben hätte, sich auszudehnen. Nach gründlichen Überlegungen verwarf das Management den Umzug in den benachbarten Landkreis Weilheim-Schongau und will sich voll und ganz auf Murnau konzentrieren. Derzeit produziert Geiger in Neu-Egling auf 17 000 Quadratmetern Komponenten und Thermosystemlösungen für namhafte Hersteller und Zulieferer.

Geiger-Werk Ziemetshausen soll bis Ende des Jahres verkauft werden

Das Bekenntnis zur Region am Staffelsee ist eindeutig. Der ursprüngliche Plan, die beiden bayerischen Standorte von Geiger auf einen zu reduzieren, bleibt unverändert bestehen. „Wir beabsichtigen weiterhin, das Werk Ziemetshausen, inklusive aller vorhandenen Maschinenanlagen, bis Ende 2022 zu verkaufen. Einem Teil der dort beschäftigten Mitarbeiter konnten wir das Angebot unterbreiten, in unsere Firmenzentrale nach Murnau zu wechseln. Die verbleibenden Mitarbeiter sollen ausnahmslos vom Käufer übernommen werden“, teilt Geschäftsführer Martin Thorbjörnson auf Tagblatt-Anfrage mit. Man wolle die Produktion am Standort Murnau fortsetzen und sich auf die weitere Optimierung und Verschlankung der Produktionsprozesse konzentrieren.

Produktionsstopps bei Autoherstellern belasten auch Geiger

Was nötig zu sein scheint. Denn die Lieferketten- und Chip-Krise – ausgelöst durch die Corona-Pandemie –, die bei vielen Autoproduzenten dazu geführt hat, dass die Bänder häufiger auf Sparflamme liefen, belastet auch Geiger. Thorbjörnsons Zustandsbeschreibung liest sich einigermaßen dramatisch – vor allem für die derzeit rund 250 Angestellten und Arbeiter in Murnau. Zeitweise Produktionsschließungen bei Kunden führten dem Geschäftsführer zufolge zu entsprechend niedrigeren Aufträgen „in unserem Hause. Gleichzeitig stiegen die Kosten für das benötigte Rohmaterial in erheblichem Maße. Diese Situation zwingt uns leider bereits seit einiger Zeit dazu, unsere Mitarbeiter, in Abhängigkeit der betrieblichen Bedürfnisse, zu 20 bis 50 Prozent ihrer Arbeitszeit in Kurzarbeit zu schicken“.

Geiger-Beschäftigte gehen in Kurzarbeit und verzichten auf Geld

Dass Beschäftigte in Zwangsurlaub gehen mussten, bestätigt auch Mario Herrmann, der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats. Das war allerdings nicht die einzige Kröte, die die Geiger-Belegschaft gezwungen war zu schlucken. Laut Thorbjörnson verzichtete sie im vergangenen Jahr auf die Hälfte ihres Weihnachtsgeldes, Bonuszahlungen und im übertariflichen Bereich auf Teile ihres monatlichen Gehaltes. „Wir schätzen die hohe Loyalität unserer Mitarbeiter, die so das Überleben der Firma unterstützt haben.“

Ukraine-Krieg: Vermehrte Kursarbeit lässt sich „nicht ausschließen“

Noch vor wenigen Tagen versuchte Thorbjörnson, Optimismus auszustrahlen. Er setzte darauf, dass sich im zweiten Halbjahr 2022 die Marktsituation in der Automobilbranche wieder normalisieren sollte. Dieser Hoffnung hat der Ukraine-Krieg einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Bei den großen Herstellern, viele davon lassen über Zulieferer zum Beispiel Kabelbäume in der Ukraine fertigen, geht die Angst vor weiteren Produktionsausfällen um. Sollte dieser schlimmste Fall eintreten, wäre auch Geiger Automotive davon direkt betroffen, vermehrte Kurzarbeit womöglich die Folge. „Das kann ich nicht ausschließen“, erklärt eine Unternehmenssprecherin mit Blick auf die neue Situation. „Wir betrachten die Lage aufmerksam.“

Geiger bezieht in Murnau und Tambach-Dietharz nur noch Strom aus erneuerbaren Energien

Das Auto der Zukunft, für das Geiger Automotive weiter einen wichtig Beitrag leisten will, soll klimaneutral unterwegs sein – der Umwelt zuliebe, um die Erderwärmung zu stoppen. Auch Geiger hat sich entschlossen, sein Scherflein beizutragen. Nachdem Ende 2021 der dreijährige Stromliefervertrag für die deutschen Standorte ausgelaufen war, hatte sich das Management im Sommer 2021 dafür entschieden, für die Werke Murnau und Tambach-Dietharz ab 2022 nur noch Strom aus erneuerbaren Energien zu beziehen. „Die höheren Kosten kompensieren wir durch Effizienzprojekte, so dass Geiger Automotive hierdurch keine Mehrkosten entstehen“, sagt Thorbjörnson. Durch diesen Schritt spart man jährlich 4774 Tonnen klimaschädliches CO2 ein. „Dadurch kommen wir unserem Ziel, bis 2025 klimaneutral am Standort zu produzieren, einen großen Schritt näher.“

