Kurzzeitvertrag für Rufbus Omobi? ÖDP/Bürgerforum unternimmt Vorstoß

Von: Peter Reinbold

Der Omobi-Ortsbus: Fährt er auch noch ein paar Wochen im Juli? © Constanze Wilz

Die Fraktion von ÖDP/Bürgerforum lässt im Kampf für einen Rufbus nicht locker. In einem Antrag, der am Donnerstag im Murnauer Gemeinderat behandelt werden soll, bringt sie eine Verlängerung des Vertrags mit dem Unternehmen Omobi bis zum 23. Juli, dem Tag der Bürgerentscheide, ins Gespräch. Allerdings gibt es einige bürokratische Hürden zu nehmen.

Murnau – Das ist ein erneuter (Rück-)Schlag für all jene, die den Murnauer On-demand-Bus Omobi gerne beerdigt sähen und die für die Zukunft ein Ringbus-System für den Markt favorisieren: Clever Shuttle fällt als möglicher neuer Betreiber des Öffentlichen Personennahverkehrs in Murnau höchstwahrscheinlich aus, wenn der Rufbus Omobi nach dem 30. Juni, nach Beschluss des Gemeinderats vom 27. März, nicht mehr durch den Markt kurvt. Das Unternehmen ist insolvent, nachdem sich die Deutsche Bahn, die sich 2018 mit einer zweistelligen Millionensumme eingekauft hatte, als Investor Anfang Mai zurückgezogen hat. Vor ein paar Monaten, so war damals aus Gemeinderatskreisen durchgesickert, hatte sich die damalige DB-Tochter angeblich um die Möglichkeit interessiert, Murnauer Bürger auf Abruf zu befördern. Und auch als Bewerber für eine Ringbuslinie, die die CSU, Freie Wähler, Bündnis 90/Die Grünen, Mehr Bewegen und SPD vorantreiben, galt Clever Shuttle. Das belegt eine Vorlage der Verwaltung.

Antrag am Donnerstag im Gremium

Vor dem Hintergrund, dass ein potenzieller Kandidat sich wohl aus dem Bieterkreis verabschiedet hat, macht der Antrag von ÖDP/Bürgerforum, der in der Gemeinderatssitzung am morgigen Donnerstag behandelt werden soll, Sinn. Der Inhalt: Die Fraktion wünscht sich eine Verlängerung des derzeit gültigen Vertrags mit dem Murnauer Start-up Omobi über den 30. Juni hinaus. „Wenigstens bis zum 23. Juli“, sagt Fraktions-Co-Sprecher Wolfgang Küpper. Damit könnte Küpper zufolge bis zum Tag der Bürgerentscheide für die Murnauer „eine ÖPNV-Lücke vermieden werden. Allen, die auf ein öffentliches Verkehrsmittel angewiesen sind, wäre damit geholfen“.

Der Vorstoß der Gruppierung, der auch Bürgermeister Rolf Beuting angehört, ist Clemens Deyerling bekannt. „Ich habe davon gehört“, sagt der Omobi-Geschäftsführer. Weitere Zitate gibt er nicht frei. Er hat sich ein Fast-Schweigegelübde auferlegt, weil seine Äußerung in der Vergangenheit bei einige Vertretern der Murnauer Lokalpolitik nicht gerade für Wohlwollen gesorgt haben. Deyerling möchte die Chancen seiner Firma, unter Umständen weiter zum Zuge zu kommen, durch Statements, die in den falschen Hals geraten, nicht schmälern. Küpper zeigt sich indes redseliger. Seines Wissens nach bestehe von Omobi-Seite „durchaus Interesse“. Direkte Kommunikation mit Deyerling, ob ein etwas mehr als Drei-Wochen-Engagement möglich wäre, verneint er.

Allerdings gäbe es dafür wohl noch so manche Hürde zu überwinden. Ungeklärt ist vor allem die Frage der Konzession. Die vergibt die Regierung von Oberbayern. Ob die Behörde für eine derartig kurze Laufzeit bis 23. Juli eine Erlaubnis erteilt – offen. „Normal werden solche Lizenzen für drei bis fünf Jahre ausgestellt“, sagt einer, der sich mit der Materie auskennt, namentlich aber nicht genannt werden möchte. Angeblich hat die Rathaus-Verwaltung in Person von Philipp Zehnder, Umwelt- und Mobilitätsbeauftragter des Markts Murnau, bei der Regierung schon vorgefühlt. Dass Gespräche stattgefunden haben, bestätigte Rathaus-Sprecherin Annika Röttinger auf Tagblatt-Anfrage – allerdings nicht wegen einer Konzession. Das sei ihres Wissens nach Sache des Betreibers. „Wir befinden uns wegen der Förderung mit der Regierung von Oberbayern in Kontakt.“ Der Hintergrund: Im Raum steht, dass der Markt Murnau möglicherweise Zuschüsse, die er für den Rufbus bekommt, zurückzahlen muss. Diese Problematik war in der Gemeinderatssitzung vom 16. Mai aufgetaucht und hatte die Kommunalpolitik kalt erwischt (wir berichteten).

Offener Brief von Murnau Miteinander

Neben dem Seniorenbeirat, auf dessen Initiative zum großen Teil die Bürgerentscheide fußen, hat sich nun auch Murnau Miteinander, ein Zusammenschluss engagierter Bürger, eindeutig positioniert. Als „Blamage“ für die Kommune und den Marktgemeinderat bezeichnet es der Vorstand des Vereins in einem offenen Brief an Bürgermeister und Gemeinderat, der dem Tagblatt vorliegt, sollten junge Leute, Senioren und viele andere Menschen ohne Auto ab dem 1. Juli ohne ÖPNV dastehen. Weiter heißt es: „Was auch immer die Bürgerbegehren und das Ratsbegehren bringen könnten, sie haben nur eines gemeinsam: Sie kommen zu spät. Jahre ohne ÖPNV, das haben die Wählerinnen und Wähler nicht verdient und das ist absolut unmöglich.“ Es müsse ab dem 1. Juli eine für alle praktikable und bezahlbare Lösung her. „Das ist die Politik den Menschen schuldig.“

Und der Verein fordert von den Mandatsträgern mehr Miteinander und weniger Gegeneinander. Derzeit werden der Zank und das verbale Raufen großgeschrieben. Angesagt wäre ein „kreatives Raufen im Sinne des Zusammenraufens zu einer guten Lösung bis Ende Juni“.

