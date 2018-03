Schnäppchenjäger, aufgepasst: Der zweite Ladies-Basar steht bevor

Gleiches Konzept, anderer Ort: Nach dem Vorjahreserfolg wird wieder ein Ladies-Basar organisiert. Diesmal findet er in Murnau statt.

Murnau - Die Premiere im Oktober 2016 in Riegsee machte Lust auf mehr: Daher findet am Samstag, 17. März, zum zweiten Mal ein Ladies-Basar statt – diesmal allerdings in Murnau. Schnäppchenjägerinnen können zwischen 8 und 12 Uhr im Kultur- und Tagungszentrum nach Herzenslust in gut erhaltenen Damen-Utensilien stöbern, schöne Taschen, exquisite Designerstücke oder sexy Dessous zum günstigen Preis erwerben. Zudem bietet der Verein Kunterbunt Kaffee und Kuchen an. Veranstalter ist die Pfarrei St. Nikolaus. Die limitierten Verkäufer-Nummern sind bereits alle weggegangen. „Das zeigt die große Nachfrage“, meint eine zufriedene Organisatorin Vreni Reichert. Die Warenannahme erfolgt am Freitag, 16. März, von 16 bis 18 Uhr im KTM.