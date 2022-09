Mehr Helikopter-Lärm in Murnau: Liegt’s an externen Hubschraubern? - Die ADAC Luftrettung hat entsprechende Beobachtungen gemacht

Landeplatz an Unfallklinik

Wer im Murnauer Osten wohnt, muss sich mit Hubschrauberlärm arrangieren. Angeblich sollen die Helikopter inzwischen auch direkt von Norden kommen und über die Wohnbebauung zum Landeplatz fliegen. Auch die ADAC Luftrettung beobachtet „vereinzelt“, dass externe Hubschrauber etwa aus Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Italien sich nicht immer an vorgegebene Korridore halten.

Murnau – An der Unfallklinik Murnau ist seit rund 20 Jahren der gelbe ADAC-Hubschrauber „Christoph Murnau“ stationiert. Doch es gibt auch andere Helikopter, die das Krankenhaus ansteuern. Von den jährlich insgesamt über 1000 Landeanflügen sind etwa zwei Drittel von Christoph Murnau, das andere Drittel sind andere Rettungshubschrauber wie beispielsweise die rot-weißen Helikopter der Deutschen Luftrettung (DRF). „Aber auch Anflüge der Johanniter oder des ASB erreichen unsere BG Unfallklinik Murnau regelmäßig“, sagt Sabrina Mayer, Referentin der Geschäftsführung und kommissarische Leiterin der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. „Da wir als überregionales Traumazentrum über eine hohe Aufnahmekapazität verfügen“, habe man auch ein größeres Einzugsgebiet.

Für die Anwohner sind die Starts und Landungen unweigerlich mit Lärm verbunden. Manche Bürger haben den Eindruck, dass es Änderungen gab. So ist Anliegern aufgefallen, dass Hubschrauber inzwischen auch direkt von Norden kommen und über die Wohnbebauung zum Landeplatz fliegen. Hat sich in den vergangenen Jahren bei den Einflugschneisen etwas geändert? Wenn ja, was und aus welchem Grund?

Das Luftamt Südbayern hat die Aufsicht. 2002 wurden die „An- und Abflugflächen in ost-nordöstlicher sowie in süd-südöstlicher Richtung festgelegt, bei denen neben Belangen der Sicherheit insbesondere Belange des Lärmschutzes berücksichtigt wurden“, teilt Wolfgang Rupp mit, Sprecher der Regierung von Oberbayern, zu der das Luftamt gehört. „Änderungen an diesen An- und Abflugflächen wurden seitdem nicht vorgenommen, auch nicht im Hinblick auf das in der Nähe gelegene Segelfluggelände Pömetsried.“

Vorgegebene Korridore

Der ADAC Luftrettung betont, dass „Christoph Murnau“ seinen Landeplatz an der Luftrettungsstation in Murnau seit September 2021 „zu keinem Zeitpunkt von Norden her und über Wohnbebauung angeflogen“ habe. „Die Crew hält sich penibel an die veröffentlichten und genehmigten An- und Abflugkorridore, gerade um die Lärmbelastung für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten“, sagt Sprecher Jochen Oesterle. Auch die Kollegen der umliegenden ADAC-Luftrettungsstationen in München oder Augsburg seien sich dieser Vorgaben bewusst und hielten sich strikt daran. Die Unfallklinik wird laut Oesterle „von zahlreichen externen Einsatzhubschraubern“ angeflogen. „Dabei beobachten auch wir vereinzelt, dass externe Hubschrauber etwa aus Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Italien sowie weiteren Ländern sich nicht immer an die benannten Korridore halten und mitunter auch das Gemeindegebiet Murnau überfliegen. Wir versuchen, nach Landung dieser Hubschrauber die Kollegen höflich auf die vorgegebenen An- und Abflugwege hinzuweisen.“

Regierungssprecher Rupp sagt: „Die An- und Abflugflächen sollen von den Piloten der Rettungshubschrauber im Regelfall eingehalten werden.“ Dennoch könne es zu Abweichungen wie beispielsweise An- beziehungsweise Abflügen von oder nach Norden oder Westen kommen, was rechtlich nicht zu beanstanden sei. „Der jeweilige Pilot beziehungsweise das ärztliche Einsatzteam kann zulässigerweise in Abhängigkeit von äußeren Einflussfaktoren wie der Witterung (Windrichtung, Temperatur, Luftdruck, Sicht) oder der gesundheitlichen Situation des Patienten eigenverantwortlich entscheiden, ob eine Abweichung von den vorgegebenen Flugrouten veranlasst ist.“ Dabei könne beziehungsweise müsse im Einzelfall Belangen der Sicherheit oder des Lebens und der Gesundheit des Patienten der Vorrang vor Aspekten des Lärmschutzes eingeräumt werden.

Die offiziellen und für den Flugbetrieb erforderlichen Informationen zum jeweiligen Flugplatz – und damit auch zu den An- und Abflugflächen – sind Regierungssprecher Rupp zufolge in den für die Luftfahrt einschlägigen Veröffentlichungen publiziert und damit für jeden Piloten einsehbar und verbindlich. „Aus Gesprächen mit Anbietern der Luftrettung ist dem Luftamt Südbayern bekannt, dass die Piloten hinsichtlich der Fluglärmthematik sensibilisiert sind und sich – vorbehaltlich der oben genannten Abweichungen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Patienten – immer um eine möglichst immissionsarme Flugabwicklung bemühen.“

Zu jeder Tages- und Nachtzeit Flüge möglich

Hubschrauber sollen zudem anscheinend verstärkt bis Mitternacht fliegen. Dies ist zulässig. Sogenannte Notfallrettungsflüge dürfen am Hubschraubersonderlandeplatz Murnau nach Rupps Angaben an allen Tagen zu jeder Tages- und Nachtzeit stattfinden. Zu dieser Kategorie zählen alle Flüge, die der Primärversorgung und dem Primärtransport eines Notfallpatienten dienen, alle dringlichen, nicht disponiblen Verlegungsflüge zwischen Krankenhäusern sowie alle Flüge zum dringlichen Transport eines Transplantats, eines Transplantationsteams, von Arzneimitteln und Blutkonserven. „Zeitliche Einschränkungen sind mit dem Gedanken der Notfallrettung nicht vereinbar“, betont Rupp. „Dagegen dürfen planbare Verlegungsflüge nur an Werktagen zwischen 6 Uhr und 22 Uhr Ortszeit durchgeführt werden.“

Die Einsätze der Luftrettung sind über die Jahre hinweg annähernd konstant. 2018 waren es 1415, was durchschnittlich 3,88 Einsätzen pro Tag entspricht. 2019 zählte man 1319 Einsätze. 2020 (1140) waren es weniger, ebenso vergangenes Jahr (1138). Mayer weist aber darauf hin, dass die Auswirkungen der Lockdowns infolge der Corona-Pandemie dabei zu berücksichtigen seien. „Viele Menschen waren im Homeoffice und Wegeunfälle waren rückläufig. Ebenso sanken die Freizeit- und Ausflugsunfälle.“

Die Alarmierung des Hubschraubers erfolgt durch die Integrierte Leitstelle (ILS) Oberland sowie die Koordinationszentrale für Intensivtransporthubschrauber (KITH) München.

