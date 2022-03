Legales Kiffen: Murnauer Polizei-Chef kritisiert Ampel-Pläne

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

(Noch) illegal: das Kiffen. © Symbolfoto: dpa

Die Ampel schaltet bei Cannabis auf Grün: Die Regierungskoalition will Kiffen legalisieren. Ein Plan, der bei Murnaus Polizei-Chef Joachim Loy auf strikte Ablehnung trifft. Condrobs-Suchttherapeut Alfons Wagner befürwortet eine regulierte Abgabe unter strengen Bedingungen.

Murnau – Die Nachricht hat Joachim Loy eiskalt erwischt. „Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Murnaus Polizei-Chef. „Und ich hätte nie gedacht, dass so etwas überhaupt möglich ist.“

Cannabis: „Kontrollierte Abgabe an Erwachsene“

Kiffen, das bislang als illegaler Drogenkonsum eingestuft ist, soll in Deutschland nach den Plänen der Ampel-Regierung erlaubt werden. Im Koalitionsvertrag kündigt diese an, eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ einzuführen; nach vier Jahren ist eine Evaluierung vorgesehen. Mit dem Schritt soll „die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet“ werden. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) erklärte zudem, die Legalisierung werde die Polizei entlasten, die sich auf den Schwarzmarkt und den Handel mit harten Drogen konzentrieren könne.

Pläne regen Murnaus Polizei-Chef Loy „furchtbar auf“

Eine Aussage, die Inspektions-Chef Loy so nicht stehen lassen will: „Die angebliche Überlastung der Polizei darf nie ein Grund dafür sein, strafbares Handeln zu erlauben“, kritisiert er. Auch Computer-Betrug beschere den Beamten sehr viel zu tun. „Das wird auch nicht legalisiert, nur damit wir keine Arbeit mehr haben.“ Loy hält mit seinem Entsetzen nicht hinterm Berg: Der rot-grün-gelbe Plan „regt mich furchtbar auf“. Natürlich gebe es legale Suchtmittel wie den Alkohol. „Aber nur, weil das eine Böse erlaubt ist, muss das nicht auch für diese Droge gelten.“ Der Anbau von Hanfpflanzen ist bislang für medizinische Zwecke erlaubt. Außer diesen Medikamenten gibt es in Loys Augen „nichts, was an Cannabis gut ist“. Er befürchte, dass die Folge einer Legalisierung „viele dumme, antriebslose Kinder“ sein werden. Der illegale Handel mit Minderjährigen als Kunden werde „weiter florieren; ich glaube nicht, dass es einen Dealer weniger geben wird“.

Rauschgift-Delikte: Zwei Drittel auf Cannabis zurückzuführen

Zwei Drittel der über 100 Rauschgift-Delikte, die 2020 in der Inspektion Murnau aktenkundig wurden – angenommen wird eine hohe Dunkelzifffer –, drehten sich um den Erwerb und den Besitz von Cannabis; die Erwischten waren zwischen 14 und 60 Jahre alt. Die Gemeinde ist kein Brennpunkt, was diese (noch) illegale Droge angeht. Doch wer sie sucht, wird vor Ort fündig.

Cannabis-Konsum: Tendenz bei jungen Leuten steigend

Das bestätigt Alfons Wagner, Suchtberater bei Condrobs in Murnau. Cannabis spiele in der Region unter den illegalen Substanzen „die größte Rolle“ vor Opiaten und Amphetaminen. Alkohol bedingte im Jahr 2020 mit 60 Prozent den „weit überwiegenden Teil der Suchtberatung“, Cannabis lag bei 17 Prozent. Eine Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) kommt zum Ergebnis, dass fast jeder zweite 18- bis 25-Jährige im Land Cannabis zumindest einmal ausprobiert hat. Die Tendenz war in den vergangenen Jahren bei jungen Leuten steigend, der Konsum von Alkohol und Tabak rückläufig.

Condrobs-Suchtberater rechnet durch Liberalisierung nicht mit mehr Arbeit

Wagner geht nicht davon aus, dass die Ampel-Pläne ihm und seinen Kollegen mehr Cannabis-Problemfälle und Arbeit bescheren werden. Diesen Schluss zieht er aus langjährigen Erfahrungen in anderen Ländern, die eine Liberalisierung in Gang gesetzt hatten. Kurzfristig seien die Zahlen angestiegen, im langfristigen Trend allerdings „überraschend stabil“ geblieben. „Ich glaube nicht, dass eine große Welle auf uns zukäme“, sagt der Diplom-Sozialpädagoge. Condrobs und andere Suchtverbände fordern seit langem, Cannabis zu „entkriminalisieren“, unter anderem, damit junge Kleinstkonsumenten keinen entsprechenden Stempel aufgedrückt bekommen.

Experte befürwortet Pläne - aber nur unter engen Voraussetzungen

Wagner reagierte überrascht, dass die Regierung diesen Schritt nun überspringen und direkt eine Legalisierung ansteuern will, die er indes „eher als Liberalisierung“ einstuft, weil sie in „sehr engen Rahmenbedingungen“ ablaufen soll und nicht etwa wie der Verkauf von Bier oder Zigaretten. Es gehe um eine regulierte Abgabe. „Wenn alles gut vorbereitet ist und gut umgesetzt wird, würde ich das befürworten“ – allerdings eben nur unter bestimmten Voraussetzungen. Dazu zählt Wagner unter anderem, dass Vergabestellen genau definiert werden und über geschultes Personal verfügen, dass schon im Vorfeld mehr Geld in Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen fließt, Werbeverbote greifen und die Preisgestaltung so ausfällt, dass der Schwarzmarkt diese nicht auf breiter Front unterbietet. „Und man muss sehen, wie man mit der Gruppe der Jugendlichen umgeht“; gerade bei jungen Menschen sei Cannabis „sehr, sehr, sehr verbreitet“; der Konsum bedeutet den Schritt in die Illegalität, wobei die allermeisten Kiffer nicht auf andere Drogen umstiegen. Theoretisch könnten ältere Geschwister oder Freunde künftig ihren legal erworbenen Stoff an Heranwachsende genauso weiterreichen wie heute Schnaps. „Von der Logik her“ müssten Dealer weniger verkaufen, wenn bei der regulierten Abgabe „Preisgestaltung und Qualität gut geregelt sind“, sagt Wagner. Zudem ließen sich diese und der Wirkstoffgehalt des Cannabis, der im Vergleich zu früher gestiegen sei, steuern und kontrollieren. Doch: Der Jugendschutz sei nicht automatisch gewährleistet. Kiffen kann bestimmte Menschen psychisch gefährden und Psychosen auslösen; es kann süchtig machen und das Risiko für gewisse Erkrankungen erhöhen. Viel hängt davon ab, dass junge Leute nicht früh mit dem Cannabis-Konsum beginnen: Dieser kann auch im Gehirn, das noch nicht ausgereift ist, bleibende Schäden verursachen. Je jünger die Betroffenen sind, je häufiger sie kiffen und je höher der THC-Gehalt des Cannabis ausfällt, sagt Wagner, „desto größer ist das Risiko“.