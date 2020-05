Letzte Sitzung: Neun Murnauer Gemeinderäte sagen Servus

Die Corona-Krise hat die letzte Sitzung des Murnauer Gemeinderats in der Legislaturperiode 2014 bis 2020 bestimmt. Die Zusammenkunft fand im großen Saal des Kultur- und Tagungszentrums statt, um die Hygienevorschriften einhalten zu können. Neun Gemeinderäte wurden verabschiedet.

Murnau – In Corona-Zeiten ist alles anders – auch der Abschluss der Legislaturperiode. Es herrschte am Donnerstagabend eine etwas gedämpfte Stimmung, als sich das Murnauer Kommunalparlament zur Verabschiedung traf. Die Sitzung der Ortspolitiker war in den großen Saal des Kultur- und Tagungszentrums verlegt worden, um die strengen Hygienevorschriften einhalten zu können.

Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) ist mit dem Erreichten zufrieden: In den vergangenen sechs Jahren sei die Marktgemeinde positiv weiterentwickelt worden, befand er in seiner Ansprache. „Das ist eine Gemeinschafts- und Mannschaftsleistung gewesen“, sagte der Rathauschef, der nach der Wiederwahl seine zweite Amtszeit antritt (wir berichteten). Was alles geschaffen wurde, das konnten sich die Volksvertreter nochmal in Erinnerung rufen: Auf einer Leinwand sahen sie Fotos von den wichtigsten Projekten, angefangen bei der aufwändigen Rathaus-Sanierung über die Partnerschaft mit der Region Atwima in Ghana bis hin zum kommunalen Wohnungsbau am Längenfeldweg. Und sie erhielten als Geschenk eine Grafik, auf der diese Meilensteine dargestellt sind.

Beuting verschwieg nicht, dass Murnaus Politbetrieb auch ziemlich konfliktreich sein kann – und so manche Entscheidungsprozesse ein zähes Ringen sind. Aber: „Demokratie lebt davon, dass es unterschiedliche Meinungen gibt.“ Und der ÖDP-Mann reichte mit Blick auf die kommende Legislaturperiode – die konstituierende Sitzung des Gemeinderats ist am Dienstag, 12. Mai – seinen Gegnern die Hand. Man sollte im Guten auseinandergehen, sagte Beuting, und die nächsten sechs Jahre mit einem reinen Tisch beginnen.

Seine bisherige Stellvertreterin, Dr. Julia Stewens (Freie Wähler), attestierte ihm diplomatisches Geschick. Denn die getroffenen Beschlüsse seien fast immer einstimmig gefasst worden, sagte Stewens, die von einer „Meisterleistung“ sprach.

Neun Gemeinderäte, die bei der Kommunalwahl nicht mehr antraten oder kein Mandat erhielten, wurden in der Sitzung verabschiedet. Vier davon sind alte Hasen, die seit 1996 dem Gremium angehörten und eine Vielzahl an Weichenstellungen miterlebten und -gestalteten. 24 Jahre dabei waren: Andreas Müssig (CSU), Johann Scherrer (CSU), Regina Samm (CSU) und Ernst Ochs (SPD).

Ebenfalls in den politischen Ruhestand gingen: Gabriele Lechner (ÖDP/Bürgerforum, 2017 bis 2020), Reiner Oppelt (Mehr Bewegen, 2014 bis 2020), Sabine Pecher (ÖDP/Bürgerforum, 2016 bis 2020), Holger Poczka (ÖDP/Bürgerforum, 2008 bis 2020) und Michaela Urban (CSU, 2019 bis 2020).