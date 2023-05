Linien- und Blaues-Land-Bus für Murnau? Beuting soll mit Landkreis verhandeln

Von: Peter Reinbold

Könnte ein Vorbild für Murnau sein: der Weilheimer Stadtbus. © Ralf Ruder

2024 soll der Blaues-Land-Bus als On-Demand-System im nördlichen Landkreis verkehren. Der Murnauer Gemeinderat hat diesem Vorhaben zugestimmt – allerdings unter Vorgaben. So wünscht man sich, dass eine innerörtliche Linie in dieses System integriert wird. Darüber soll Bürgermeister Beuting mit dem Landkreis verhandeln.

Murnau – Die Lagerbildung im Murnauer Gemeinderat ist seit Beginn der Wahlperiode am 1. Mai 2020 Fakt. Sie lässt sich sowohl bei banalen als auch bei wichtigen Themen beobachten. Die Fraktion von ÖDP/Bürgerforum sowie Bürgermeister Rolf Beuting gegen die Mehrheit des Gremiums aus CSU, Bündnis 90/Die Grünen, Mehr Bewegen, Freie Wähler und SPD. Besonders deutlich tritt der Zwist zutage, wenn es darum geht, wie der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in und um Murnau zukünftig ausgestaltet sein soll. On-Demand-Bus, Ringbus, Blaues-Land-Bus, Anrufsammeltaxi, Taxi – alles Projekte, über die man sich im Gemeinderat seit vielen Monaten den Kopf zerbricht oder ihn sich heiß redet. Nicht zuletzt der Omobi, der seit mehr als zwei Jahren durch Murnau cruist, und der nach Wunsch des Gemeinderats ab dem 1. Juli seinen Dienst einstellen soll. Dagegen läuft ein Bürgerbegehren.

Jede Partei beansprucht für sich die Wahrheitshoheit, die Gegenposition wird als lösungsuntauglich abgetan. Hierbei findet oft ein Schwarz-Weiß-Denken statt. Zu beobachten erneut am vergangenen Donnerstag, als es darum ging zu entscheiden, ob sich die Marktgemeinde am Blaues-Land-Bus beteiligen will. Dieses On-Demand-Mobilitätsangebot plant der Landkreis Garmisch-Partenkirchen ab November 2024 für das Gebiet nördlich von Eschenlohe, dessen Hauptort Murnau ist. Verkehren soll er neben Murnau in Schwaigen, Ohlstadt, Uffing, Seehausen, Riegsee, Großweil, Spatzenhausen sowie in den Gemeinden Eglfing und wahrscheinlich Obersöchering, die schon im Landkreis Weilheim-Schongau liegen.

Die Murnauer Kommunalpolitiker haben andere Intentionen als die Kreisräte, die am 16. Dezember 2022 der Einführung des Blaues-Land-Bus zustimmten. Auch mehrere Murnauer, die dem Kreisgremium angehören, votierten dafür. Welche Funktion der On-Demand-Bus für Murnau haben und an den Zahlungen, die Murnau leisten soll, schieden sich die Geister. Während Bürgermeister Beuting und seine Fraktion erwarten, dass der Blaues-Land-Bus den Omobi, der im Markt bis zu 200 Haltestellen anfährt, in Murnau eins zu eins ersetzt, „eine Kopie ist“, hat die Mehrheit des Gemeinderats andere Ziele. Der Rufbus, der bis zu fünf Fahrzeuge umfassen soll, einer davon behindertengerecht, soll zuvorderst Zubringerdienste leisten und die umliegenden Kommunen besser an Murnau anbinden. Für den Markt selbst schwebt ihr ein Ringbus-System mit Fahrplan und Haltestellen vor, wie es zum Beispiel Weilheim praktiziert. „Wir wollen einen Linienbus“, sagt CSU-Mann Josef Bierling mit Nachdruck. Das habe man in der Sondersitzung am 27. März beschlossen. „Der Blaues-Land-Bus muss komplementär zum Linienbus sein“, sagt Rudolf Utzschneider, ebenfalls CSU.

ÖDP/Bürgerforum lehnt dieses Konstrukt weiterhin ab. In Bausch und Bogen. „Der Linienbus wird nicht funktionieren“, glaubt Fraktions-Co-Vorsitzender Wolfgang Küpper. „Er wird an den Finanzen scheitern“, sagt er im Tagblatt-Gespräch. Der Omobi verursache ein Defizit im Jahr von rund 90 000 Euro. Die Verluste, die ein Linienbus einfährt, lägen deutlich höher. „Experten schätzen, dass das Defizit bei 300 Nutzern pro Tag sich auf rund 340 000 Euro summiert.“ Landratsamt und Bayerische Staatsregierung hätten sich Küpper zufolge ganz eindeutig positioniert, was sie für den ländlichen Raum wünschen. „Sie haben sie ganz klar pro On-Demand-Systeme ausgesprochen“, sagt Küpper. Dafür flössen Finanzmittel. „Das ist gut eingesetztes Geld. Wir haben einfach die besseren Argumente auf unserer Seite“, meinte er im Tagblatt-Gespräch.

Den Blaues-Land-Bus gibt es nicht zum Nulltarif. Er verursacht ganz erhebliche Kosten. Der Landkreis schätzt 995 000 Euro – stand Februar 2022. Felix Burger (SPD) – „eine Milchmädchenrechnung“ – und Maria Schägger (Freie Wähler) gehen davon aus, dass die Zahlen aktuell deutlich höher liegen. Die Vermutung von Dr. Michael Rapp (CSU), seines Zeichens auch Vize-Landrat, ähnlich: „Dieser Betrag muss hinterfragt werden.“

Die Erlöse werden auf 650 000 Euro geschätzt. Sie beinhalten Fahrgasteinnahmen (99 000) – es soll ein streckenbezogener Tarif eingeführt werden, wie er im Chiemgau und im Landkreis Rosenheim praktiziert wird –, Förderung durch den Freistaat (358 000 Euro), fast 49 000 Euro kommen vom Landkreis Weilheim-Schongau, 143 000 Euro von den Blaues-Land-Kommunen. Unterm Strich bleibt ein Defizit von fast 345 000 Euro, für das der Landkreis Garmisch-Partenkirchen geradestehen muss.

Zum Posten Blaues-Land-Kommunen soll der Markt Murnau 100 000 Euro beitragen. Beuting machte deutlich, dies sei ein Fixbetrag. An dieser Summe entspann sich dennoch eine längere Diskussion. Utzschneider hielt diesen Betrag für viel zu hoch. Nach seiner Rechnung wird jeder Murnauer Bürger mit acht Euro zur Kasse gebeten, während zum Beispiel ein Seehauser oder Ohlstädter nur drei Euro berappen muss. „Deshalb kann ich dem Beschlussvorschlag nicht zustimmen.“

Schließlich tat er’s doch. In drei Punkten war der Gemeinderat sogar einstimmig. Zudem sorgte eine Mehrheit dafür, dass eine wichtige Passage in ihrem Sinne dazukam. Gegen das Votum von ÖDP/Bürgerforum und Beuting (7:15) beauftragte der Gemeinderat den Bürgermeister, „mit dem Landkreis zu verhandeln, dass eine innerörtliche Linie in das Blaue-Land-Bus-System integriert wird. Die Kosten müssen dem Marktgemeinderat zur Abstimmung vorgelegt werden“. Zudem beantragt der Markt Murnau einstimmig, die Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV an den Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu übertragen. Dies zu tun, davor hatte Kämmerer Josef Brückner gewarnt. „Bei der Rückgabe geben wir jede Einflussmöglichkeit auf.“

