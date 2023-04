Mitglied des TSV Murnau bei Maibaumklau-Versuch verletzt: Messerattacke oder Palettennägel?

Von: Katharina Brumbauer, Alexander Kraus

Diesen Bauwagen, in dem die Maibaumwache saß, hatten die Murnauer Maibaumdiebe versperrt. Als die Pollinger versuchten auszubrechen, kam es zu Tumulten. © Foto: Alexander Kraus

Dass ihr Maibaumklau-Versuch so endet, damit hatte die Gruppe des TSV Murnau nicht gerechnet. Im Tumult wurde ein 19-Jähriger Murnauer verletzt, wie ist noch unklar. Die Pollinger laden die Maibaumdiebe zum Aufstellen am Montag ein.

Murnau/Polling – Der Fall hat für Aufsehen gesorgt: Eine große Gruppe des TSV Murnau hatte am Sonntagmorgen vergeblich versucht, den Maibaum in Polling zu stehlen. Während einige Mitglieder aus der Fußballabteilung des TSV damit begannen, den Baum für den Abtransport herzurichten, wurde die Wachmannschaft im Bauwagen eingeschlossen. Beim Ausbruch durchs Fenster kam es zu Tumulten: Ein 19-jähriger Murnauer wurde verletzt. Er erlitt eine Schnittwunde überm Auge. Nach Darstellung der Murnauer geschah dies durch ein Messer, die Pollinger dementieren das mit aller Vehemenz.

Franz Tafertshofer ist Vorsitzender des Pollinger Trachtenvereins © gronau/Archiv

Der Klauversuch endete unschön mit einem Einsatz der Polizei, der junge TSV-ler kam ins Krankenhaus. „Es war kein Messer im Spiel“, sagt Franz Tafertshofer, der darauf verweist, dass die Polizei im und um den Bauwagen keine Waffe gefunden habe. Vermutlich habe sich der 19-Jährige an der mit Nägeln versehenen Palette verletzt, die die Murnauer mitbrachten und mit der sie das Fenster des Bauwagens verschließen wollten, meint der Chef des Trachtenvereins. Dennoch: Die Anzeige gegen einen 65-jährigen Pollinger bleibt aufrecht, die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Körperverletzung.

Bei versuchtem Maibaumdiebstahl von Mitgliedern des TSV Murnau kommt es zu Tumulten: Murnauer und Pollinger suchen Aussprache

Im Nachgang zum nächtlichen Aufeinandertreffen versuchen beide Seiten, die Schärfe aus der Angelegenheit zu nehmen. Am Montagabend gab es ein Telefonat zwischen Tafertshofer und einem Sprecher des TSV Murnau, der namentlich ungenannt bleiben will. „Es war ein sehr gutes Gespräch“, berichtet der Trachtlerchef, der die Gegenseite am 1. Mai zum Baumaufstellen in Polling einlud.

„Ich habe noch keine Zu- oder Absage“, sagt Tafertshofer. Die Murnauer wollen das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen abwarten. Vertreter des TSV konnten zu der Causa keine Stellungnahme abgeben. „Das war keine Aktion des TSV, wir wissen zu dem Thema also leider nichts“, sagt etwa auf Tagblatt-Nachfrage der Vereinsvorsitzende Nikos Lotos.

Durchdacht und gut vorbereitet: Pollinger Trachtenchef zollt Murnauer Maibaumdieben Respekt

Beleidigt fühlt sich der Trachtenverein Polling durch die Aktion des TSV nicht. „Es ist völlig legitim, den Maibaum zu klauen. Aber wenn man ertappt wird, darf man keine Gewalt anwenden.“ Mit Widerstand hätten die Murnauer jedoch rechnen müssen. „Haben die etwa gemeint, wir stehen da und helfen ihnen, den Baum aufzulegen?“, fragt Tafertshofer.

Mittlerweile hat er herausgefunden, dass die Murnauer den Bereich um die Lagerstätte des Baums schon länger ausspioniert hatten. Der Klauversuch sei durchdacht und gut vorbereitet gewesen, zollt der Trachtlerchef Respekt. „Die haben einen Haufen Leute dabei gehabt.“ Die Polizei schätzt, dass es 45 Maibaumdiebe waren, Augenzeugen berichten von rund 60. Dubios bleibt für Tafertshofer nur eines: Wo ist die undichte Stelle im eigenen Lager, die der Gegenseite das Versteck des Schlüssels verraten hat? Denn mit diesem konnten die Murnauer den Bauwagen versperren.

