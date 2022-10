Manliks erster Schritt des Rückzugs auf Raten

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Michael Manlik kündigt das Ende seiner politischen Karriere an: Bei den nächsten Kommunalwahlen 2026 will der Mann, der seit 38 Jahren dem Murnauer Gemeinderat angehört, nicht mehr kandidieren. Sein Rückzug auf Raten läuft bereits: Aktuell legte er das Amt des Fraktionssprechers beim ÖDP/Bürgerforum nieder.

Murnau – Rücktritte im Murnauer Gemeinderat rufen in diesen Tagen ein gewisses Maß an Argwohn hervor. Vor einer Woche erst hatte sich Grünen-Vertreter Dr. Josef Raab nach zweieinhalb Jahren Zugehörigkeit mit einer emotionalen Standpauke aus dem Gremium verabschiedet; Spannungen und Lagerbildung nahmen ihm jede Lust, sich weiter im Rat zu engagieren (wir berichteten).

Nun tritt Manlik – zumindest aus der vorderen Reihe – zurück. Der 69-Jährige hat das Amt des Fraktionssprechers beim ÖDP/Bürgerforum, politische Heimat von Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting, aufgegeben. Doch er versichert: Mit der Stimmung im Gemeinderat habe dieser Schritt nichts zu tun, diese habe „keine Rolle gespielt“. Er habe schon zu Beginn der Periode innerhalb der Fraktion angekündigt gehabt, den Posten nur vorübergehend zu besetzen, erklärt Manlik. Nun soll aus Altersgründen Schluss sein; demnächst, sagt Manlik, werde er 70 Jahre alt. Und aus diesem Grund schließt er schon jetzt kategorisch aus, sich bei den nächsten Kommunalwahlen 2026 noch einmal um den Einzug in den Gemeinderat zu bewerben. „Ich habe das dann lange genug gemacht.“ Er will nicht mehr ständig an Terminen hängen, das Leben um diese herum planen.

Damit verliert die Murnauer Politik ein Urgestein, wie es im Buche steht – mit unschlagbar viel Erfahrung. Kein anderer sitzt aktuell auch nur annähernd so lange im Marktgemeinderat wie Manlik, der am 1. Mai 1984 ins Gremium eingezogen ist – vor mehr als 38 Jahren also. Manlik wurde im Wortsinn politisch sozialisiert, über Jahrzehnte war die SPD seine Partei, er galt als klassischer Sozi. Nachdem es zum Zerwürfnis gekommen war (wir berichteten), hatte sich Manlik schließlich dem ÖDP/Bürgerforum angeschlossen. Fünf Jahre lang fungierte er als dessen Fraktionssprecher – ein Posten, den er davor an die 20 Jahre für die Gemeinderats-SPD ausgefüllt hatte.

Als Oppositionspolitiker schien Manlik stets in seinem Element zu sein. Dann war er plötzlich Mitglied der Gruppierung, die auch den Bürgermeister stellt, fand sich in einer wohl ungewohnten Rolle wieder. Mancher Beobachter meinte gar, er fremdle mit ihr, vielleicht einfach, weil er Manlik zuvor anders kannte. Dieser verweist es ins Reich der Fama, dass er sich in seiner Position nicht wohlgefühlt haben könnte. „Ganz im Gegenteil“, stellt Manlik klar. „Das war eine fast angenehmere Rolle.“ Musste er sich nicht umstellen? Das sei „übertrieben“, erwidert der pensionierte Mittelschullehrer. „Ich habe auch mit anderen Bürgermeistern kooperativ zusammengearbeitet“ – doch natürlich habe es unterschiedliche Vorstellungen gegeben, als etwa die CSU am Ruder saß. Seine eigenen versuchte er immer durchzubringen, in Form von „guter Politik für Murnau“. Das fällt im Gemeinderat der vielen Gruppierungen indes schwerer als vor einigen Jahren, als sich das Lokalparlament noch weniger divers präsentiert hatte.

Nun tritt Manlik, ein Mann von schmaler Statur, aber unter den Kollegen ein politisches Schwergewicht, einen Schritt zurück, macht Platz für Simon Pittrich und Wolfgang Küpper, die 2020 beziehungsweise 2021 ins Gremium eingezogen sind und sich nun den Sprecherposten der Fraktion teilen. Dieser sei „in gute Hände übergegangen“, sagt Manlik. Mit der Rotation verbunden sind veränderte Ausschuss-Besetzungen.

Manlik macht nun als normaler Gemeinderat für den Rest der Periode weiter – froh darüber, dass er das Amt und damit Verantwortung abgeben konnte, sich „nicht mehr mit allem und jedem auseinandersetzen muss“. Die Arbeit, die „auf Dauer sehr belastend“ sei, habe ihm immer Spaß gemacht. In Abrede stellt Manlik indes nicht, was Dr. Josef Raab jüngst öffentlich festgehalten hatte: dass die Stimmung im Gremium besser sein könnte. Solche Klagen höre er auch von Mitgliedern anderer Fraktionen.