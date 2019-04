Mann löst Feueralarm aus - der Grund ist kaum zu glauben

Man kann es nicht nachvollziehen: Ein Mann hat bei einem Baumarkt einen Feueralarm ausgelöst. Die Kameraden rückten aus - für die Katz.

Murnau - Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch in Murnau einen Feuer-Alarm ausgelöst. Dies beobachtete eine Zeugin zwischen 14.30 und 15 Uhr. Das Ganze passierte im westlichen Außenbereich eines Baumarktes am Straßäcker. Die Freiwillige Feuerwehr Murnau war daraufhin vor Ort.

Als die Frau den Mann ansprach, erwiderte dieser laut Polizeibericht, dass er gerne seine Nase in andere Sachen stecke und gerne Feueralarme auslöse.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuerwehr Murnau: Neuer Rekord bei den Einsatzzahlen

Der Mann, der mit einem Mountainbike unterwegs war, kann folgendermaßen beschrieben werden: Circa 1,78 Meter groß, rund 65 Jahre alt, dunkelblonde-graumelierte, lockige und nackenlange Haare, bayerische Sprache, bekleidet mit einer Outdoor-Trekking-Weste in oliv oder grau mit vielen Taschen. Wer etwas beobachtet hat, kann die Polizei Murnau unter Telefon 0 88 41/6 17 60 informieren.

Lesen Sie auch: Bergwald in Flammen: Jetzt ist Ursache für Brand an Ostern klar - mehr als 100 Retter im Einsatz

Roland Lory