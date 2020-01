Mann will zu Fuß nach Italien - auf der A95 

Die Polizei hat einen Bulgaren auf der A95 gestoppt, der in Richtung Süden unterwegs war: zu Fuß. Er wollte einfach nach Italien.

Murnau - Wollte er Umwege vermeiden oder auf der Hauptreiseroute bleiben, um sich nicht zu verfranzen? Das ist unklar. Fakt ist: Ein Mittvierziger auf Abwegen hat am Sonntagvormittag für ein Quantum Aufregung auf der A95 gesorgt. Der Mittvierziger marschierte am Rand des Standstreifens an der Schutzplanke entlang gen Süden, ohne sich Böses dabei zu denken. Er wolle zu Fuß nach Italien, machte der Mann dann auch den Beamten der alarmierten Verkehrspolizei klar, die ihn zwischen den Anschlussstellen Murnau/Kochel und Eschenlohe aufgabelten und diesen Plan suboptimal fanden.

Der Bulgare habe darauf „unkompliziert“ reagiert und die Hinweise beherzigt, auf der A95 nicht zu Fuß zu gehen, hieß es. Er steuerte den nächsten Weiler an, machte einen kleinen, sicheren Schlenker. Weg von der Autobahn.