Mann wird an Anhänger eingeklemmt und stirbt

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Teilen

Nach dem Unglück laufen Ermittlungen der Polizei (Symbolbild). © dpa

Ein Einheimischer hat einen tragischen Arbeitsunfall in einem Dorf bei Murnau nicht überlebt. Er wurde an einem Anhängerfahrzeug eingeklemmt. Angehörige fanden ihn.

Murnau – Ein 68 Jahre alter Einheimischer aus einem kleinen Dorf in der Region Murnau hat bei privaten Arbeiten an einem Anhängerfahrzeug tödliche Verletzungen erlitten. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Samstagnachmittag. Der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Weilheim übernahm die Ermittlungen in diesem Fall. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es derzeit nicht, teilte die Polizei mit.

68-Jähriger stirbt bei Reparatur an Kipp-Anhänger

Der 68-jährige Mann war mit Reparaturarbeiten an einem Kipp-Anhänger beschäftigt gewesen, die ihm schließlich zum Verhängnis wurden. Angehörige fanden ihn gegen 17.20 Uhr – eingeklemmt zwischen Ladefläche und Anhängerdeichsel. Der alarmierte Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.

Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurden der Leichnam und der Anhänger sichergestellt. Sachverständigengutachten sollen eine genaue Rekonstruktion dessen ermöglichen, was sich zugetragen hat. Doch die Polizei stellt klar: Hinweise auf eine Beteiligung Dritter oder ein Fremdverschulden haben die Ermittler bislang nicht. Es sei von einem tragischen Arbeitsunfall auszugehen.