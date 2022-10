Feuerwehr-Einsatz während ZDF-Dreharbeiten zur Serie „Marie fängt Feuer“

Teilen

Künftig in Murnau aktiv: Marie (Christine Eixenberger). © ZDF/Susanne Bernhard

Da wurde aus Film schnell Realität: Als die Dreharbeiten für die ZDF-Serie „Marie fängt Feuer“ liefen, musste die Feuerwehr zu einem echten Einsatz ausrücken.

Murnau – Abenteuer, Spannung und Emotionen bietet die romantische ZDF-Serie „Marie fängt Feuer“. Vier neue Folgen werden ab Donnerstag, 20. Oktober, ausgestrahlt – gedreht wurde die erfolgreiche Heimatreihe unter anderem in der Einsatzzentrale der Murnauer Feuerwehr.

Zu deren hauptamtlicher Kommandantin wird Christine Eixenberger in ihrer Rolle als Feuerwehrfrau Marie befördert. Die Schauspielerin hat die Dreharbeiten mit der Mannschaft in positiver Erinnerung. Im Tagblatt-Interview verrät die Hauptdarstellerin, wie dankbar sie für diese Unterstützung ist. „In jedes Gerät und jeden Handgriff“ sei sie von den Profis eingewiesen worden. Ihr Fazit: „Das sind tolle Leute, die sich engagieren und mit denen man vor allem immer einen Riesenspaß am Set hat.“

25 Drehtage verbringen die Feuerwehrkräfte mit dem Filmteam

25 Drehtage verbrachten die Feuerwehrler mit dem Filmteam. Interessant wurde es für alle Beteiligten, als die Rettungstruppe mitten unter den Dreharbeiten zu einem Einsatz ausrücken musste. Eixenberger erinnert sich, wie plötzlich der Alarm losging und die Crew sich fragte, welche Szene denn gerade gedreht werde.

Darüber schmunzelt Murnaus echter Feuerwehr-Kommandant Florian Krammer, der zusammen mit einigen Kollegen als Statist in den neuen Folgen mitgewirkt hat: „Erstaunt sahen die Filmmenschen zu, wie Helfer von anderen Wehren eintrafen und sich in aller Schnelle umzogen“, erzählt er. Diese hautnahen Einblicke hinterließen einen nachhaltigen Eindruck: „Wir standen daneben und dachten: ,Da schau her, so gehört das also!‘“, beschreibt Eixenberger die Situation.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Vier neue Folgen werden ausgestrahlt - ab der dritten ist Marie Kommandantin in Murnau

Was sich die Zuschauer von den neuen Folgen versprechen dürfen? Der für die Serie verantwortliche ZDF-Redakteur Sebastian Hünerfeld bringt es kurz und knapp auf den Punkt: „ganz viel Marie.“ Schauplatz ist nach wie vor der fiktive oberbayerische Ort Wildegg. In den ersten beiden Episoden fungiert die charismatische Feuerwehrfrau Marie Reiter noch als Leiterin der Bürgersprechstunde. Zeitgleich ist sie beschäftigt mit der Beziehung zu Ehemann Stefan Weingartner (Stefan Murr), der ein Kind mit einer anderen Frau bekommt.

Ab der dritten Folge erkennt Marie, „dass sie mehr für sich einstehen muss und entscheidet sich, Kommandantin der Feuerwehr zu werden“, sagt Hünerfeld. Diese Verantwortung ist für sie ein Sprung ins kalte Wasser. Die Zuschauer erleben aus Maries Perspektive, wie sie in dem anspruchsvollen neuen Job besteht, in dem die Rettung von Menschenleben zum Alltag gehört. Berührende Schicksale treffen auf Feuer- und Hochwasserkatastrophen. Mittendrin ist eine Hauptfigur, die bei den Zuschauern seit der Erstausstrahlung 2016 ankommt. Ausschlaggebend dafür ist laut Eixenberger, dass Marie authentisch und „sehr nah an den Menschen dran“ ist. Die Schauspielerin schätzt den Charakter ihrer Rolle, der Empathie und Kampfgeist vereint. An der Seite der taffen Feuerwehrfrau stehen deren Eltern Ernst und Irene Reiter, gespielt von Saskia Vester und Wolfgang Fierek.

„Marie fängt Feuer“ läuft ab sofort donnerstags

Ausgestrahlt wird die ZDF-Reihe nicht mehr sonntags im „Herzkino“, sondern donnerstags um 20.15 Uhr. Schon jetzt sind Maries Abenteuer in der ZDF-Mediathek einsehbar. Krammer und seine Kollegen freuen sich darauf – und wollen in der Murnauer Einsatzzentrale einen Filmabend organisieren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.