Nicht genügend Mitstreiter: Markt Murnau bald nicht mehr Fair-Trade-Gemeinde

Von: Roland Lory

Das Fairtrade-Logo ist während einer Messe neben diversen Fairtrade-Produkten zu sehen. © Daniel Karmann/dpa

Das Engagement ist zu gering, die Mitstreiter sind zu wenig an der Zahl. Daher wird der Markt Murnau im kommenden Jahr keine Verlängerung der Auszeichnung Fair-Trade-Town anstreben.

Murnau – Eine Vertreterin von Fairtrade Deutschland war begeistert, als sie im Mai 2015 in Murnau weilte. „Ich kenne keinen anderen Ort, wo der Bürgermeister die Idee hatte, Fairtrade-Gemeinde zu werden.“ Rathauschef Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) tat damals kund: „Ich wünsche mir, dass dies nicht das Ende eines Prozesses ist, auf den wir hingearbeitet haben, um dieses Prädikat zu erhalten, sondern dass er der Anfang eines ganz langen Prozesses ist, der uns alle gemeinsam trägt.“

Heute, gut sieben Jahre später, ist klar, dass aus Bürgermeister Beutings Wunsch nichts wird. Denn der Markt Murnau wird den Titel Fair-Trade-Town nicht verlängern lassen. Die Zertifizierung würde im kommenden Jahr wieder anstehen. Aber: „Wir finden nicht genügend Mitstreiter“, sagte der Bürgermeister im Marktgemeinderat, als die Volksvertreter über den Haushalt 2023 berieten.

Fairer Handel auf lokaler Ebene

Fair-Trade-Town ist ein Zertifikat, das von einer anerkannten Fair-Trade-Zertifizierungsstelle vergeben wird. Fair-Trade-Towns fördern den fairen Handel auf kommunaler Ebene, sie gelten als Ergebnis einer erfolgreichen Vernetzung von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft. Die Marktgemeinde hatte sich 2014 aufgrund eines Ratsbeschlusses um den Titel beworben. Die Auszeichnung erhielt sie im Frühjahr 2015.

Wie Nina Herweck-Bockhorni mitteilt, stellvertretende Geschäftsleiterin im Rathaus, finde sich in Murnau leider „keine beständige und aktive Steuerungsgruppe, die die Idee der Fair-Trade-Towns mit Leben füllen würde. Neben der Kommune braucht es für die Zertifizierung Teilnehmer aus der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft“.

Jedoch liegt laut HerweckBockhorni das Problem eher daran, „dass es in Murnau zwar Geschäfte gibt, die Fairtrade-Waren anbieten, allen voran der Weltladen. Aber diese Geschäfte stellen weit höhere Qualitätsansprüche an wiederum ihre Lieferanten und/oder Leistungsträger, so dass eine Zertifizierung nach Fairtrade für diese nicht an Frage kommt – ganz abgesehen davon, dass dies mit entsprechend hohen Kosten verbunden wäre“.

Kapazitäten vorhalten

Die Auszeichnung Fair-Trade-Town ist an sich kostenfrei. Allerdings wird laut Herweck-Bockhorni „erwartet, dass diverse Aktionen durchgeführt werden, die dann selbstverständlich auf eigene Kosten gehen“. Darüber hinaus müssten Kapazitäten, zum Beispiel in der Verwaltung, dafür vorgehalten werden. Wie viele Murnauer Gewerbetreibende seit 2015 mitgemacht haben, ist unklar. „Diese Frage lässt sich in der Form nicht beantworten“, sagt die stellvertretende Geschäftsleiterin.

Bei Fairtrade Deutschland wusste man bis dato nichts vom Rückzug der Gemeinde. „Der Markt Murnau hat sich nicht geäußert“, sagt Kristina Klecko vom Kampagnenteam. Ihre Organisation werde Kontakt mit der Kommune aufnehmen und schauen, ob sie diese unterstützen kann. Christa Mayr-Brandl, Vorsitzende des Vereins Fair Handeln Murnau, war hingegen schon bekannt, dass die Gemeinde den Titel nicht verlängern lassen will. „Es ist schade, aber da kann man nichts machen.“ Um so etwas am Laufen zu halten, brauche es Leute. Wenn diese „nicht gefunden werden, ist es schwierig“. Mayr-Brandl weiß von ein, zwei Bürgern, die sich an der Steuerungsgruppe beteiligt hätten. „Das ist zu wenig.“ So eine Zertifizierung sei auch umfangreich. Für die Auszeichnung zur Fair-Trade-Town muss eine Kommune fünf Kriterien erfüllen, die das Engagement für den fairen Handel auf verschiedenen Ebenen betreffen. „Da muss man sehr viel beachten“, sagt Mayr-Brandl. Der Verein Fair Handeln ist Träger des Murnauer Weltladens.

