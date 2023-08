Mobilfunkmast in Hechendorf: Landratsamt will Veto einlegen

Behörde hat Bedenken wegen Landschaftsbild

Von Roland Lory schließen

Das Landratsamt hat vor, den Antrag für einen Mobilfunkmast an sehr exponierter Stelle bei Hechendorf abzulehnen. Einer der Gründe ist der Eingriff in die Natur und Landschaft. Der Sendemastbetreiber Vantage Towers ist im Gespräch mit dem Markt Murnau. Ob ein anderer Standort ins Spiel kommt, wird sich noch zeigen.

Murnau – Es ist etwas ruhig geworden um das Thema Mobilfunk in Hechendorf. Doch es nicht vom Tisch. Der Sendemastbetreiber Vantage Towers will am Wascherfeld einen rund 40 Meter hohen Stahlgitterturm errichten. Der Standort stieß indes auf gehörigen Widerstand. Bürger befürchteten negative Auswirkungen auf die Gesundheit, die Natur und das Landschaftsbild. Kritik richtete sich auch gegen den Markt Murnau. Er stieg zwar ins Dialogverfahren mit Vodafone ein. Doch die Frist zur Benennung geeigneter Grundstücke habe man nicht einhalten können, hieß es. Einen Antrag auf Fristverlängerung stellte die Kommune nicht. Schließlich traf sich der Marktgemeinderat im April zu einer Sondersitzung, um sich über das weitere Vorgehen zu beratschlagen. Den Bauantrag für eine Antenne am Wascherfeld lehnten die Kommunalpolitiker damals ab. Gründe: Der Standort sei unverträglich, mit dem Landschaftsbild und beeinträchtige den Umweltschutz. Außerdem gehe aus dem Bauantrag nicht zweifelsfrei hervor, dass die verkehrliche Erschließung des Grundstücks gesichert sei. Der Antrag wurde dann ans Landratsamt weitergeleitet.

Die Kreisbehörde beabsichtigt ihn abzulehnen. Dies teilte Sprecher Stephan Scharf auf Anfrage mit. „Als Gründe wurden vornehmlich eine fehlende Erschließung und ein Eingriff in Natur und Landschaft aufgeführt.“ Der Antragstellerin wurde laut Scharf die Möglichkeit gegeben, auf die aufgeführten Punkte einzugehen und sich zur geplanten Ablehnung schriftlich zu äußern.

Gemeinde gibt sich zugeknöpft

Die Gemeinde hält sich mit Aussagen zurück. „Der Markt Murnau befindet sich derzeit in Gesprächen mit Vantage Towers“, teilt Sprecherin Annika Röttinger mit. Diese hätten zum Ziel, einvernehmlich die Mobilfunkversorgung im Bereich Murnau Süd zu verbessern. „Weitere Auskünfte dazu können wir aktuell leider nicht geben. Mehrere Fragen bleiben unbeantwortet, zum Beispiel: Ist auch ein etwaiger Standort bei den Kleintierzüchtern im Gespräch? Oder auch: Ist es richtig, dass sich Anlieger des Gebiets oberhalb der Ramsachstraße bei der Gemeinde gemeldet haben und kundgetan haben, dass Sie einen Mast bei den Kleintierzüchtern ablehnen? Welchen Standort Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) bevorzugt, ist ebenfalls nicht zu erfahren.

Vantage Towers liegt laut Sprecher Robin Hagenmüller noch keine Ablehnung des Bauantrags vor. „Wir halten den geplanten Standort weiterhin für bauplanungsrechtlich genehmigungsfähig.“ Ob die Firma klagt, wenn der Antrag tatsächlich abgelehnt wird, ist unklar. Der Sprecher beantwortet die Frage nicht. Vantage Towers habe großes Interesse daran, gemeinsam mit dem Markt Murnau eine für alle verträgliche Lösung zu finden, sagt er. „Inwieweit eine geplante Verschiebung des Masts möglich ist, können wir nur im gemeinsamen Dialog mit der Gemeinde erörtern.“ Ende des Monats/Anfang September werde es voraussichtlich einen Gesprächstermin mit dem Markt Murnau geben, informiert der Sprecher von Vantage Towers.

Auch interessant: Geplantes Forschungszentrum rückt in weite Ferne