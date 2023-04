„Den Mast sieht man von allen Himmelsrichtungen“ - Widerstand gegen Funkturm in Hechendorf wächst

Reger Zuspruch: Das Schützenhaus ist voll besetzt. Einer der Referenten ist Miklós Takács (l.) von der Bürgerinitiative Weiße Zone Uffing/Schöffau und Staffelsee. Auch Bürgermeister Rolf Beuting (r.) ist vor Ort. © Reindl

Das Thema Mobilfunk köchelt weiter. Mittlerweile hat sich in Hechendorf eine Interessengemeinschaft formiert. Im voll besetzten Schützenhaus wurden verschiedene Aspekte durchdiskutiert. Ein Zuhörer machte aus seiner Meinung kein Hehl: „Wir wollen den Masten ned!“

Hechendorf – Wohin mit dem rund 43 Meter hohen Mobilfunkmast? Geht es nach dem Funkmastbetreiber Vantage Towers, dann auf eine Wiese im Wascherfeld vor dem Murnauer Moos. Ein Standort, der in Hechendorf für Aufruhr gesorgt hat – und weiterhin sorgt. Inzwischen traf man sich zur Gründung einer Interessensgemeinschaft im Schützenhaus. „Wichtig ist, dass wir alle an einem Strang ziehen“, betonte Josef Bierling, einer der Initiatoren der Zusammenkunft zu Beginn der Versammlung.

Bierling, der auch CSU-Fraktionssprecher im Murnauer Gemeinderat ist, blickte in einem vollbesetzten Schützenhaus auf das Geschehene zurück, von der Ankündigung im Sommer 2021 und dem Dialogverfahren im darauffolgenden Herbst bis zur 60-Tage-Frist-Versäumnis der Marktgemeinde in Bezug auf die Nennung eines Alternativstandortes. Mitte Februar seien die Nachbargrundstücke angeschrieben worden, das „war das Schlimmste für uns“, sagte Bierling, denn man merkte: „Menschenskinder, da liegt ja schon ein Plan vor!“ Ein Plan, den die Gemeinde erst zwei Wochen später erhalten habe. „Es geht uns heute nicht um irgendwelche Schuldzuweisungen, das möchte ich nochmal ausdrücklich gesagt haben“, betonte Bierling. Mit dem Verpächter habe man auch gesprochen, der habe signalisiert, eventuell einen anderen Standort anzubieten. Gespräche gab’s auch mit der Unteren Naturschutzbehörde. Diese würde den Standort im Wascherfeld nicht positiv begleiten, sagte Bierling.

„Landschaftlicher Frevel“

Warum man den Mast im Wascherfeld nicht will? Bierling sprach von einem landschaftlichen Frevel angesichts der exponierten Lage vor dem Moos. „Von allen Himmelsrichtungen sieht man den Mast.“ In diesem Zuge verwies er auch auf die laufende Bewerbung des Landkreises für das Unesco-Weltkulturerbe-Siegel. Hinzu kommen die Sorgen um die Gesundheit. Auf Letztere ging Dr. Hans Schmidt ein. Der Wolfratshauser Stadtrat ist seit über 20 Jahren Sprecher der Bürgerinitiative Wolfratshausen zum Schutz vor Elektrosmog und ist Koordinator der mobilfunkkritischen Initiativen im Landkreis und darüber hinaus. Umfassend informierte Schmidt über Richt- und Grenzwerte. Die deutschen Grenzwerte entsprächen nicht dem Stand der Wissenschaft. Eine Kommune sei in der Verantwortung, zu „schauen, dass sie ihre Bevölkerung schützt“, sagte Schmidt. Was die Fristversäumnis anbelangt, so meinte der Wolfratshauser: „Was da schiefgelaufen ist, muss nicht unbedingt abschließend sein.“ Er verwies auf den entsprechenden Paragraphen, in dem das Wort „möglichst“ vor dem Fristzeitraum aufgeführt sei. „Ein schwammiger Begriff, der juristisch nicht gefasst ist.“ Auch informierte Schmidt über die Möglichkeit, eine Haftungsfreistellung in Sendermietverträge aufzunehmen. Er berichtete von einem Mobilfunkanbieter, der wegen eines solchen Passus nicht unterzeichnet habe. Die Kommune habe bis zum Bau des Senders die Möglichkeit, „reinzugrätschen“, betonte Schmidt. „Ich hoffe, dass die Gemeinde Rechtsmittel einlegt und gegen Vodafone vorgeht“, sagte Miklós Takács, Mitinitiator der Bürgerinitiative Weiße Zone Uffing/Schöffau und Staffelsee.

Auch Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) war vor Ort. „Ich kenne niemanden, der den Standort Wascherfeld gut findet und heißt“, sagte er. Beuting versprach maximalen Widerstand seitens der Verwaltung und seinerseits. Aber: „Ich glaube, wir tun gut daran, die Sache mit Vodafone und Vantage Towers im Einvernehmen zu regeln.“ Zudem brachte Beuting den Alternativstandort nahe des Kleintierzuchtverein-Geländes vor.

„Wir wollen den Masten ned!“

Dann kamen Hechendorfer Bürger zu Wort. „Der Scheiß-Standort bei de Hoserer“ mache genauso krank, meinte einer der Besucher. „Wir wollen den Masten ned!“ Dieser soll für die Bahnlinie und die B2 errichtet werden. „Sollen wir die Strahlung in Kauf nehmen“, 24 Stunden und sieben Tage die Woche, nur damit jemand im Auto oder Zug einen Film schauen könne, fragte ein anderer. Das Moos sei einmalig, „muss das wirklich verstrahlt werden?“, wollte eine Besucherin aus Uffing wissen. „Wir wollen gesund bleiben“, betonte eine Hechendorferin.

Schmidt riet schließlich, wenn man den Mast schon nicht verhindern könne, zu einem Ausweichstandort. Ein gemeindliches Grundstück wäre da „der Königsweg“. Auch riet er dazu, eine Konzentrationsfläche im Bebauungsplan und eine maximale Belastung von 100 µW pro Quadratmeter festzulegen. Eine „Verhinderungstaktik“ führe nicht zum Erfolg, sagte er. Kein Mast, das sei „wahrscheinlich aussichtslos“, merkte Bierling am Ende an. „So bitter das ist.“ Er kehrte zu seinem Anfangsappell zurück: „Wir müssen an einen Strang ziehen.“

Sondersitzung

Der Murnauer Gemeinderat trifft sich am Mittwoch, 12. April, um 19 Uhr im Kultur- und Tagungszentrum zu einer Sondersitzung. Dabei geht es um den Mobilfunkstandort Murnau Süd, einen Bauantrag zur Errichtung eines Mobilfunkmastes, einen Mobilfunkstandort im Bereich östlich von Murnau-Westried und einenStandort für den Digitalen Behördenfunk BOS.

Antonia Reindl

