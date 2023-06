Energiesparen: Markt Murnau zieht nach dem Winter positive Bilanz - Suche nach Manager läuft

Von: Roland Lory

Ein Mann dreht in einer Wohnung am Thermostat einer Heizung. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Vor dem Winter lautete die Devise nicht nur beim Markt Murnau: Energie einsparen. Nach dem nasskalten Frühjahr, in dem man auch gern noch die Heizung andrehte, ist es an der Zeit, ein Resümee zu ziehen. Unterdessen läuft in der Marktgemeinde noch die Suche nach einem Energiemanager.

Murnau/Ohlstadt – Der russische Überfall auf die Ukraine hat energiepolitisch in Deutschland einiges durcheinandergewürfelt. Gas aus Russland stand quasi nicht mehr zur Verfügung. Da war guter Rat teuer. Landauf, landab wurde die Parole ausgegeben: Bitte Energie sparen. Das war auch in Murnau angesagt.

„Der Markt Murnau zieht eine positive Bilanz aus dem letzten Winter“, sagt Rathaussprecherin Annika Röttinger. Die Energiesparmaßnahmen zeigen ihr zufolge Wirkung. „Im Vergleich zu den Jahren 2019 und 2021 konnten beispielsweise im Rathaus im vergangenen Jahr circa 29 MWh an Heizenergie eingespart werden.“ Das entspreche rund 21,7 Prozent. „Im Vergleich zum Jahr 2020 lag die Einsparung bei circa 16 MWh.“ Also etwa 12,4 Prozent. 2020 wurden wegen der Corona-Pandemie die Besprechungsräume und die Gemeinschaftsräume nicht beheizt.

Im vergangenen Winter wurden alle Liegenschaften, die der Gemeinde gehören, nur noch bis maximal 19 Grad beheizt. „Die Mitarbeitenden des Marktes Murnau können, je nach Arbeitsfeld, auch im Home Office arbeiten“, teilt Röttinger mit. Diese Regelung stehe aber nicht in Zusammenhang mit den Energiesparmaßnahmen.

Es liegen noch nicht alle Daten vor

Wie viel musste der Markt Murnau im vergangenen Winter ausgeben, um seine Liegenschaften zu beheizen? Das lässt sich noch gar nicht richtig sagen, da noch nicht alle Daten vorliegen. Die Verwaltung kann nur die Heizkosten nennen, die für das Rathaus anfielen. Sie lagen im Jahr 2022 bei 11 135 Euro. Zum Vergleich: 2019 waren es 12 964 Euro, 2020 insgesamt 11 486 und 2021 kamen 13 229 Euro zusammen. „Trotz einer Verteuerung der Heizkosten von 9,6 Prozent seit 2019 konnten gegenüber dem Vorjahr circa 2100 Euro eingespart werden“, teilt Röttinger mit. Zahlen für Januar bis Mai 2023 liegen noch nicht vor. Hinzu kommt: Es wird jährlich abgerechnet. Eine Winterbilanz ist daher schwierig.

Gemeindewerks-Chef Karl Steingruber hatte im August 2022 die Richtung vorgegeben: „Wir müssen runter von den hohen Verbräuchen in kommunalen Gebäuden“, sagte er damals. Energie werde in den nächsten Jahren sehr teuer werden, prognostizierte Steingruber. Ins selbe Horn stieß Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) im vergangenen Jahr: „Hohe sechsstellige Beträge werden wir 2023 mehr ausgeben müssen.“

Das Thema Heizen beschäftigt derzeit bekanntlich auch die große Politik. Es soll künftig möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden. Wie stuft der Markt Murnau diese Pläne ein? Röttinger sagt nur: „Der Markt Murnau wird sich auch in Zukunft grundsätzlich mit der Wärmeversorgung in seinen Liegenschaften an die gesetzlichen Regelungen halten.“ Bei den laufenden Projekten werde die erwähnte Anforderung eingehalten. Die Versorgung erfolgt über Fernwärme beziehungsweise Wärmepumpen. Die kommunalen Vorhaben der vergangenen Jahre erfüllten die gesetzlichen Vorgaben, sagt Röttinger.

Bewerbungsprozess noch im Gang

Mit der ganzen Thematik soll sich künftig ein Energiemanager befassen. Es handelt sich um eine neue Stelle. „Der Bewerbungsprozess läuft noch“, sagt Röttinger. Wie viele Interessenten sich bereits gemeldet haben, verrät sie nicht. Die betreffende Person soll jedenfalls „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ ihre Arbeit aufnehmen. Die Aufgaben bestehen darin, ein Energiemanagementsystem für die kommunalen Liegenschaften einzuführen, aktiv bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und des Energienutzungsplans mitzuarbeiten sowie bei Konzeption und Planung von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien mitzuwirken. Zur Jobbeschreibung gehört unter anderem auch, Schwachstellen und Verbesserungspotential zu identifizieren sowie Vorschläge zu liefern, was die energetische Modernisierung betrifft.

Noch ein Blick nach Ohlstadt: Eine Energiesparbilanz zum vergangenen Winter konnte Bürgermeister Christian Scheuerer (parteifrei) gestern zwar nicht ziehen, da der zuständige Mitarbeiter im Urlaub ist. Doch eines kann er sagen: Es sei erstaunlich, was man sich durch Photovoltaikanlagen sparen könne. Die kommunalen Dächer werden am Fuß des Heimgartens kontinuierlich mit Modulen bestückt. Das sei aber auch schon vor dem Krieg in der Ukraine so gewesen, sagt der Rathauschef. „Wir sind unseren Kurs weitergefahren.“

