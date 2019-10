Gefährliche Fallen: Unbekannte entfernen sechs Gullydeckel

Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

von Silke Reinbold-Jandretzki

Das kann lebensgefährlich sein: Ein Unbekannter hat am Mayr-Graz-Weg in Murnau sechs Gullydeckel ausgehängt. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.