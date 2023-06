Verstöße gegen Meldepflicht in Murnau: Räte gegen Einsatz eines Kontrolleurs - Tourist-Info hat „diverse Verdachtsmomente“

Von: Roland Lory

Teilen

Auf Papier melden in Murnau nur noch fünf Betriebe, die anderen erledigen dies digital. © Imago

Nach aktuellem Stand bekommen die Murnauer Vermieter in Zukunft keinen Besuch von einem Meldescheinkontrolleur. Dies hat der Hauptverwaltungsausschuss am Donnerstag mit knapper Mehrheit entschieden. Das letzte Wort hat aber der Marktgemeinderat.

Murnau – Eigentlich ist es ganz einfach: Vermieter von Unterkünften müssen ihre Gäste durch einen sogenannten Meldeschein anmelden. So schreibt es ein Bundesgesetz vor. Diese Meldung ist Grundlage für den Kurbeitrag, den der Markt Murnau erhebt. Wer gegen diese Pflicht verstößt, kann mit einen Verwarnungs- oder Bußgeld belegt werden.

Offenbar gibt es schwarze Schafe. „Wir haben diverse Verdachtsmomente“, sagte Alexandra Thoni, Leiterin der Tourist-Info, am Donnerstag im Hauptverwaltungsausschuss. Daher schlug das Rathaus vor, einen Meldescheinkontrolleur zu engagieren. Sollte ein Vermieter trotz Mahnung und Aufforderung seinen Plichten nicht nachkommen, so die Idee, wird ein Bußgeld verhängt. Der Kontrolleur wäre 200 Stunden im Jahr tätig. Für eine Stunde bekäme er 35 Euro plus Anreisekosten.

Köglmayrs Bedenken

Der Ausschuss war nicht hundertprozentig überzeugt, ob dieses Vorgehen Sinn macht und etwas bringt. Vor allem Hotelier Wolfgang Köglmayr (Mehr Bewegen) äußerte Bedenken; „Wir brauchen keinen Kontrolleur, sondern eine gescheite Software.“ Diejenige, die für das Melden genutzt wird, heißt Cardexpert. Doch laut Köglmayr macht diese „sehr viel Arbeit“. Der Hotelbetreiber glaubt, „dass man zu viel erwartet. Was man erreichen will, kann man digital erreichen.“

Er und auch andere Gemeinderäte empfanden die vorgeschlagenen Bußgelder zu heftig und übertrieben. Wer den Kontrolleur nicht einlässt, müsste laut Entwurf 500 Euro zahlen. Wer die Kooperation mit diesem verweigert – also ihm zum Beispiel keine Einsicht in Buchungsunterlagen und den Reservierungskalender gewährt – müsste 250 Euro berappen. Beim ersten Lesen des Katalogs sei er „richtig erschrocken“, sagte Josef Bierling, einer der CSU-Fraktionssprecher. „Den Vermieter haut es ja schier von den Socken.“ Auch Veronika Jones-Gilch, Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, sprach von „exorbitanten Bußgeldsummen“. Die Gemeinde hatte sich dabei an anderen Kommunen orientiert.

Lorenz Brey, Co-Fraktionssprecher der CSU, riet, die Technik so bereitzustellen, „dass sie die Leute nutzen können, dass sie einwandfrei funktioniert“. Die Kommune sollte seiner Ansicht nach erst einmal „die Hausaufgaben machen, bevor wir mit einem Kontrolleur kommen“. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) merkte dazu an: „In den allermeisten Fällen funktioniert es.“ Köglmayr regte hingegen an zu überlegen, ob man nicht von Cardexpert auf Feratel umsteigt, ein anderes System. „Die Schwächen von Cardexpert kennen wir“, sagte Tourismus-Chefin Thoni. Wobei sie betonte: „Es ist auch manchmal ein Anwenderfehler, warum die Technik nicht funktioniert.“ Zur bisherigen Zahl der Verstöße konnte Thoni keine Angaben machen.

ÖDP/Bürgerforum für Testphase

Anna Schlegel-Herz vom ÖDP/Bürgerforum empfahl, den Kontrolleur erst mal für ein Jahr einzusetzen. „Lasst es uns probieren.“ So sah es auch Beuting. Er machte deutlich, dass man die betreffende Person auch nicht jedes Jahr engagieren müsse, sondern unregelmäßig einsetzen könnte.

Tourismusreferent Wolfgang Küpper (ÖDP/Bürgerforum) sprach sich ebenfalls für den Kontrolleur aus. „Da es leider zu Verstößen gegen die Meldepflicht kommt und der Gemeinde dadurch Einnahmen vorenthalten werden, ist die Einführung eines Meldescheinkontrolleurs und die Erstellung eines Bußgeldkatalogs eine notwendige Konsequenz. Zu hoffen und zu wünschen wäre freilich, dass sich allein schon durch das Bekanntwerden der Neuerungen die Melde-Disziplin verbessern lässt.“ Doch letztlich lehnte es der Ausschuss mit 6:5-Stimmen ab, die Kurbeitragssatzung zu ändern und einen Kontrolleur zu beauftragen. Auch das Thema Schwarzvermietung wurde an dem Abend angeschnitten. Dieses werde man „angehen“, sagte Thoni.

Auch interessant: Murnau bei Touristen so beliebt wie nie