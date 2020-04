Immobilienbesitzer helfen ihren Mietern: Ein großes Zeichen der Solidarität

Die Corona-Krise rührt an das Herz vieler Menschen: Um die finanziellen Belastungen möglichst gering zu halten, kommen in Murnau Immobilienbesitzer ihren Pächtern entgegen. Bis hin zum Erlass der kompletten Miete.

Murnau – Franz Schubert, Geschäftsführer der Brauerei Karg in Murnau, musste nicht lange überlegen. „Es war mir sofort klar, dass ich das mache“, schildert er im Gespräch mit dem Tagblatt. Der 73-Jährige und seine Tochter Victoria Schubert sind Verpächter von bekannten gastronomischen Einrichtungen im Ort und in der Umgebung, darunter die Traditionsgaststätte Karg Bräustüberl und das Gasthaus Ähndl. Normalerweise sind die Lokale gut besucht, derzeit herrscht aber dort wegen derCorona-Krise Ebbe. Seit dem 17. März, als in Bayern die Ausgangsbeschränkung verhängt wurde, verdienen deren Pächter keinen Cent, müssten aber, wenn sie keine Unterstützung bekommen, die Miete voll bezahlen. Diese Hilfe wurde ihnen zuteil: Schubert hat all seinen Pächtern die Miete erlassen – vorläufig bis Ende April. Sollte sich die Lage nicht entspannen, sondern Corona weiter an Fahrt aufnehmen und damit die Gastronomie auf unbestimmte Zeit lähmen, kann er sich auch einen längeren Zeitraum vorstellen. „Ich denke darüber nach“, schildert der Murnauer. „Ich will alles Mögliche unternehmen, damit meine Pächter in diesen schwierigen Zeiten wirtschaftlich überleben können und über die Runden kommen“, begründet der prominente Bierbrauer. „Das ist ein Geben und ein Nehmen. Wir profitieren ja auch davon, wenn das Geschäft läuft und es den Pächtern gut geht.“

Für Ninette Watzdorf, seit sieben Jahren Pächterin des Karg Bräustüberls, bedeutet das nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht die dringend benötigte Verschnaufpause – sie ist auch menschlich gerührt. „Das ist ein großartiges Signal, Ausdruck einer unglaublichen Wertschätzung und Solidarität.“ Zumal Schubert selbst auf sie zugekommen sei. „Das hat mich wahnsinnig gefreut.“ Ein vergleichbares Zeichen wünsche sie sich auch von anderen Vermietern.

Auch das Ehepaar Martina und Josef Steigenberger besitzt in der Marktgemeinde Immobilien – unter anderem den Laden „Strickpunkt“, der an eine Pächterin vermietet ist. Martina Steigenberger möchte ihren Mietern so weit wie möglich entgegenkommen und spielt derzeit gedanklich mehre Möglichkeiten durch. Eine Option sei, dass sie „das zahlen, was halt noch geht“. Auf die Miete gänzlich zu verzichten, könne sie sich jedoch nicht leisten. „Dazu haben wir zu viele Verbindlichkeiten.“ Ihr Mann arbeitet als selbstständiger Handwerker und ist von der durch den Virus ausgelösten Wirtschaftskrise selbst stark betroffen.

Guntram Gattner, Buchhändler und Vorsitzender des Murnauer Wirtschaftsfördervereins, muss zwar auch weiterhin in den Geldbeutel greifen, hat aber die Möglichkeit, den Mietzins zu staffeln und erst einmal nur die Hälfte zu zahlen. „Das ist schon eine leichte Entlastung.“ Derzeit laufen bei ihm, wie auch bei den meisten anderen Bücherläden, Bestellungen telefonisch oder per Internet.