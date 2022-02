Umspannwerk Murnau: Bayernwerk steckt 4,5 Millionen Euro in Energiewende

Knotenpunkt: das Umspannwerk an der Dr.-Schalk-Straße in Murnau.

Projekt soll 2023 starten

Das Bayernwerk will das Murnauer Umspannwerk fit für die Zukunft machen. Die Planungen hierfür laufen auf Hochtouren. In gut einem Jahr möchte der Energieversorger mit dem Großprojekt starten.

Murnau – Das Umspannwerk war eines der größten Streitthemen der vergangenen zehn Jahre in Murnau. Eine Verlagerung scheiterte. Die erforderlichen Grundstücke für den Bau und die Grunddienstbarkeiten konnten in der Kürze der Zeit nicht beschafft werden. Manch Gemeinderat war der Meinung, dass eine Verlegung geklappt hätte, wenn man die Sache früher angepackt hätte. Andere vertraten die Ansicht, ein Erfolg wäre möglich gewesen, hätten alle Marktgemeinderäte an einem Strang gezogen. Wie dem auch sei: Das ambitionierte Vorhaben floppte. Übrig blieb ein Scherbenhaufen. Die Idee, das Umspannwerk am bisherigen Standort einzuhausen, ließ sich ebenfalls nicht realisieren. Dies war der Sachstand im Juli 2021.

Genehmigung muss verlängert werden

Der Gedanke, die Anlage des Bayernwerks zu verlegen, kam auf, weil der Energieversorger diese erneuern will. Das Unternehmen möchte im Frühjahr 2023 mit dem Bau starten, erklärt Christian Martens, Pressesprecher der Bayernwerk Netz GmbH. Diese begann direkt nach der Standort-Entscheidung mit den Detailplanungen und konkreten Bauvorbereitungen. Bis es losgehen kann, sind noch Ausschreibungen zu machen und Komponenten zu bestellen. Zudem will man Montagetätigkeiten an Partnerfirmen der Bayernwerk Netz vergeben. Die Baugenehmigung liegt vor, doch sie muss verlängert werden. Die Bayernwerk Netz hat den entsprechenden Antrag „Anfang dieses Monats an das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen gerichtet“, sagt Martens. Die Kosten sind beträchtlich. „Für die Erneuerung des Umspannwerks wendet die Bayernwerk Netz voraussichtlich rund 4,5 Millionen Euro auf“, lässt der Sprecher wissen – und betont: „Die Bedeutung der Verteilnetze für eine erfolgreiche Energiewende ist zentral.“ Im Umspannwerk Murnau treffen 20 000-Volt- und 110 000-Volt-Leitungen zusammen. „Umspannwerke sind wichtige Knotenpunkte der Infrastruktur, um verschiedene Spannungsebenen miteinander zu verbinden.“ Das regionale Verteilnetz, also die Stromnetzebenen von der Nieder- über die Mittel- bis zur Hochspannung, wird von der Bayernwerk Netz betrieben.

Ohne Einschränkungen für die Anwohner wird es nicht gehen. „Es handelt sich bei der Erneuerung des Umspannwerks Murnau auf dem Bestandsgelände um eine Großbaustelle“, sagt Martens. „Die Bayernwerk Netz und alle Partner werden natürlich versuchen, die Beeinträchtigungen und Einschränkungen im umliegenden Bereich so gering wie möglich zu halten.“ Lärm und Verschmutzungen lassen sich ihm zufolge auf einer Baustelle dieser Größe allerdings generell nicht ausschließen.

