Mit der Faust ins Gesicht geschlagen: Zwei Keilereien im Zusammenhang mit dem Murnauer Volksfest

Zwei Schlägereien gab es Samstagnacht im Zusammenhang mit dem Murnauer Volksfest. Die Bilanz: mehrere Verletzte.

Murnau - Zwei Schlägereien vermeldet die Murnauer Polizei zum Volksfest-Endspurt. Der eine Fall passierte am Samstag gegen 23.25 Uhr. Ein 18-Jähriger aus Garmisch-Partenkirchen war vom Volksfest auf dem Weg zum Bahnhof. Dabei geriet er mit einer Gruppe von Jugendlichen in Streit, der eskalierte. Ein 22-Jähriger und zwei bis drei weitere Jugendliche im Alter von 18 und 19 Jahren aus Peißenberg schlugen dem Geschädigten mehrfach mit Fäusten ins Gesicht, bis der 18-Jährige zu Boden ging. Dort folgten weitere Schläge der stark alkoholisierten Jugendlichen. Freunde des Verletzten bemerkten die Schlägerei und kamen ihrem Spezl zu Hilfe. Die Gruppe von Jugendlichen ließ ab und flüchtete in Richtung Bahnhof. Der 18-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt. Kurz danach kam es zu einer weiteren Schlägerei zwischen sechs Personen an der Kemmelallee. Die Beteiligten im Alter von 17 bis 35 Jahren gerieten laut ersten Erkenntnissen in Streit, der aufgrund der deutlichen Alkoholisierung letztlich eskalierte. Hierbei wurden fünf Personen leicht verletzt. Weitere Ermittlungen wegen Körperverletzung folgen in beiden Fällen.