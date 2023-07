Schlag gegen betrügerische Fahrschule: Mit falschen Papieren Führerscheine erschleichen

Strafanzeige wegen verschiedener Delikte

Der Polizei ist in Murnau ein großer Schlag gegen eine betrügerische Fahrschule gelungen, die außerhalb des Landkreises beheimatet ist. Eine Frau und ein Mann sind geständig.

Murnau – Wenn man die deutsche Sprache nicht beherrscht, trotzdem aber einen Führerschein in der Bundesrepublik erstehen möchte, da gibt es mittlerweile anscheinend findige Unternehmen, die das möglich machen. Sie schicken einfach angeheuerte andere Menschen, die Deutsch können, gegen Bezahlung mit den Ausweisen der echten Fahrschüler zu Prüfungen in andere Städte. Der Murnauer Polizei ist jetzt ein „großer Schlag gegen eine solche Betrügerbande“ gelungen. Eine 25-jährige Syrerin und ein 18-jähriger Iraker konnten festgenommen werden.

Nachricht von der Führerscheinstelle

Was war geschehen: Am Dienstag gegen Mittag hatte eine Mitarbeiterin der Führerscheinstelle im Landratsamt Garmisch-Partenkirchen die Inspektion in Murnau benachrichtigt, dass an diesem Tag zwei vermeintlich angehende Fahrschüler in Murnau ihre theoretische Führerscheinprüfung ablegen wollen, obwohl sie ihre Ausbildung bei einer Fahrschule in einer anderen Stadt erhalten hatten. „Grundsätzlich ist das schon möglich“, sagt Joachim Loy, Dienststellenleiter der Polizei in Murnau. „Diese besagte Fahrschule steht jedoch im Verdacht, dass sie schon des Öfteren Personen mit falscher Identität zu den Prüfungen schickte.“ Da gegen diese Schule derzeit ermittelt werde, könnten seitens der Polizei jedoch zum Standort oder zum Namen dieser noch keine weiteren Informationen preisgegeben werden, bedauert Loy. Im Landkreis befinde sie sich aber nicht.

Und in der Tat: Eine 25-jährige Syrerin und ein 18-jähriger Iraker waren aus Norddeutschland nach Murnau angereist, um hier in einer Fahrschule die theoretischen Prüfungen unter falschem Namen für andere zu absolvieren. Beide hatten für diesen „Dienst“ jeweils mehrere hundert Euro erhalten. Nachdem sie die Prüfung beendet hatten, wurden sie von den bereits wartenden Beamten der Polizei Murnau und der Grenzpolizei vor der Fahrschule in Empfang genommen und kontrolliert. „Die Bilder auf den Ausweisen sahen ihnen zwar zum Verwechseln ähnlich, eine weitere Überprüfung ergab jedoch, dass beide Personen nicht mit den Ausweisinhabern identisch sind“, sagt Loy weiter. „Beide wurden in die Polizeiinspektion gebracht und dort vernommen. Sie waren geständig. Gegen sie wird nun wegen Missbrauchs von Ausweispapieren, mittelbarer Falschbeurkundung und Betrugs Strafanzeige erstellt.“ Auch die echten Ausweisinhaber würden Strafanzeige wegen der Anstiftung zu diesen Straftaten erhalten.

Nicht der erste Fall

Dieser Fall ist nach Angaben von Loy nicht der erste in Murnau gewesen. Erst vor zwei Wochen konnte ein Mann mit falschen Papieren in einer Fahrschule erwischt werden, der aber die Prüfung letztendlich dann doch nicht mit geschrieben habe.

Diese Vorgehensweise, andere Menschen in andere Orte mit gefälschten Papieren zu schicken, sei aber nur eine von zwei Methoden, mit denen man sich mittlerweile die Führerscheine erschleicht. Es gibt laut Loy auch Fälle, in denen sich die Prüflinge verwanzt in die Fahrschulen setzen und sich unter Mithilfe von anderen, draußen Wartenden die Fragen dann beantworten lassen.

Ein Schmunzeln kann sich Loy zum aktuellen Fall nicht verkneifen: Bitter für die zwei Betrüger war, dass beide die Prüfungen aufgrund der zu hohen Fehleranzahl gar nicht bestanden haben.

sp