Christoph-Probst-Mittelschule: Keine große Abschlussfeier, sondern zwei kleine im Wirtshaus - „Organisatorische und personelle Gründe“

Ort der Bildung: die Christoph-Probst-Mittelschule an der Sollerstraße. Die Abschlussfeier findet normalerweise in der Turnhalle statt.

Schülermutter findet es „schade“

Von Roland Lory schließen

Normalerweise werden die Absolventen der Christoph-Probst-Mittelschule in der Turnhalle an der Sollerstraße im Rahmen einer großen Feier verabschiedet. Heuer ist dies anders. „Aus organisatorischen und personellen Gründen“, heißt es. Es finden nun zwei Feiern in Großweil und Seehausen statt.

Murnau – Der Juli ist der Monat, in dem an den Schulen die Absolventen ins Leben entlassen werden. An Gymnasien, Realschulen und Mittelschulen verabschiedet man die jungen Leute feierlich. Politiker sprechen Grußworte, es wird Musik gespielt, die stolzen Eltern sitzen im Publikum. An der Murnauer Christoph-Probst-Mittelschule wird es heuer allerdings keine Abschlussfeier im gewohnten Rahmen geben. Eine Schülermutter, die namentlich nicht genannt werden möchte, findet das „schade“. Schließlich sei eine solche Feier eine „Würdigung für die Schüler“.

Andreas Bosse, der Elternbeiratsvorsitzende, hat nach eigenen Angaben erst am vorvergangenen Freitag von der Sache erfahren. „Wir hätten das schon gewuppt, wenn wir das rechtzeitig gewusst hätten.“ So sei die Zeit aber zu kurz gewesen, „um etwas auf die Beine zu stellen“. Er gibt zu bedenken, dass der Elternbeirat nichts mitbekomme, „wenn Eltern sich nicht melden und beschweren. Wir hätten reagiert“.

Große Feier als „Anerkennung“

Dass es keine zentrale Feier gibt, sei natürlich „schade“, sagt Bosse. Denn: „Die Kinder lernen jahrelang, Gerade die Abschlussklassen buckeln und machen und tun.“ Eine große Abschlussfeier sei auch eine „Anerkennung“. Während der Corona-Pandemie waren solche Festivitäten ausgefallen. „Jetzt, wo es möglich ist, wird es nicht gemacht“, beklagt die erwähnte Schülermutter.

Rektorin Martina Weber und Konrektorin Birgit Mergenhagen schickten am Montag eine schriftliche Stellungnahme. „Aus organisatorischen und personellen Gründen“ werde das Ganze in diesem Jahr „in einem anderen, aber nicht weniger feierlichen Rahmen stattfinden“, teilten die beiden mit. Die Absolventen der 9. Klassen werden demnach am Freitag, 21. Juli, von 10 Uhr bis 12.30 im Hofcafé am Stern nahe Großweil ihre Abschlussveranstaltung haben und dort entsprechend gewürdigt. „Die Absolventen der 10. Klassen werden am selben Tag von 11.30 bis circa 14 Uhr im Restaurant Al Lago in Seehausen ihre Zeugnisse erhalten und feiern.“ In der Mittelschule gibt es derzeit dem Vernehmen nach eine Ausnahmesituation: Weber und Mergenhagen sind im Krankenstand. Ob das der einzige Grund dafür ist, dass die Abschlussfeier nicht in der bekannten Form stattfindet, ist unklar.

Zu beiden Veranstaltungen sind laut Schulleitung die Familien der Schüler, aber auch Ehrengäste wie zum Beispiel Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) geladen. Weber und Mergenhagen sehen die Situation in diesem Jahr als „willkommene Chance, neue Wege zu gehen“, um einen persönlicheren Rahmen und vielleicht auch ein schöneres und feierlicheres Ambiente als die Turnhalle zu finden. „Auch die Klassenleitungen können in diesem Rahmen viel persönlicher auf ihre einzelnen Schüler eingehen und diese würdigen.“ Die Veranstaltungen in den Wirtshäusern werden anscheinend von Lehrern und Schülern organisiert.

