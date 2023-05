Mobilitätskonzept: Murnauer Grüne fordern Taten - Papier „darf nicht länger in der Schublade liegen bleiben“

2024 könnte Umsetzung beginnen

Manche Dinge in der kommunalen Politik ziehen sich über Jahre. Das ist in Murnau nicht anders. Der Grünen-Ortsverband fordert jetzt, „die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes endlich anzugehen“. Ab Anfang 2024 könnte es nach Rathausangaben so weit sein.

Murnau – Es ist schon ein paar Jahre her, dass der Markt Murnau ein Mobilitätskonzept in Auftrag gab. 2017 war das. Seit Februar 2021 liegt das Papier, das Team Red erstellte, vor. Bereits im November 2022 hatte sich ein Murnauer Bürger beschwert, dass in der Sache nichts vorwärts geht. Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen fordert jetzt ebenfalls, „die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes endlich anzugehen“. Eine Verkehrsberuhigung im Markt und Platz für die Menschen sei die einzige logische Fortsetzung des vorgestellten Mobilitätskonzeptes. „Dies darf nicht länger in der Schublade liegen bleiben.“ Die Pressemitteilung, die Ortsverbandssprecherin Petra Daisenberger verschickte, beginnt mit der Frage „Das vergessene Mobilitätskonzept?“

Im Rathaus sieht man das anders. Aktuell läuft Phase 2, in der die Verwaltung einen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Der Entwurf soll dem Marktgemeinderat vor der Sommerpause vorgelegt werden. So ist es nach Angaben von Rathaussprecherin Annika Röttinger geplant. „Aus Sicht der Verwaltung könnte dann bis spätestens Ende 2023 die Phase 2 beendet werden.“ Die Umsetzung (Phase 3) könnte ihr zufolge „dann spätestens ab Anfang 2024 erfolgen. Da die Weiterentwicklung der Mobilität jedoch ein sehr dynamischer Prozess ist, wurden bereits jetzt einige Maßnahmen, die schon mehrheitlich beschlossen werden konnten, umgesetzt.“ Röttinger nennt zum Beispiel die Fahrradabstellanlage am Bahnhof, den Fußweg am Ock, die Querungshilfe B2 an der Werdenfelser Kaserne und der Ramsachstraße und der Neubau des Radweges an der Seestraße. „Der Marktgemeinderat hat die Möglichkeit, eine Eins-zu-Eins-Umsetzung des Maßnahmenkataloges zu beschließen.“ Die Volksvertreter können jedoch auch über jedes einzelne Projekt, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, abstimmen. Worauf Röttinger schon im November hinwies: „Das Mobilitätskonzept liegt nicht in der ,Schublade‘, sondern es befindet sich in der Entwicklung.“

Schulwegsicherheit erhöhen

Der Grünen-Ortsverband hat sich nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Mobilitätskonzept auseinandergesetzt. Insbesondere den „Planfall drei“ hält er für geeignet, nicht nur das Ortszentrum aufzuwerten, sondern insbesondere auch die Schulwegsicherheit zu erhöhen. Vorgesehen sind dabei eine Einbahnregelung in der Pechmannstraße/Sollerstraße, eine Beruhigung am Viehmarktplatz/Schützenplatz sowie eine im Untermarkt,

All dies hätte aus Sicht der Grünen viele deutliche Vorteile für die Verkehrssituation im Markt: „Der Verkehr im Bereich der Schulen in der Pechmann- und Sollerstraße wird deutlich über die Hälfte reduziert.“ Die Sicherheit der Schulkinder stehe an oberster Stelle. „Besonders morgens spielen sich an den Schulen chaotische Szenen ab. Jegliche Reduktion des Kfz-Verkehrs hilft, gefährliche Situationen zu vermeiden.“ Was die Grünen ebenfalls betonen: „Schleichverkehr hat innerorts nichts verloren.“ Vor allem die Schloßberg- und Schwaigangerstraße dienten bisher vielen Kfz-Fahrern als Abkürzung von Süd nach Nord und umgekehrt. „Dieser Verkehr belastet Wohngebiete vollkommen unnötig mit Lärm, Schmutz und Abgasen.“ Durch das Konzept wird laut den Grünen dieser Schleichverkehr verringert. „Der Kfz-Verkehr reduziert sich um mehr als die Hälfte.“ Zudem werde der Verkehr verlangsamt, dadurch könnten sich die bisher am schwächsten geschützten Verkehrsteilnehmer (Fußgänger) deutlich sicherer und komfortabler fortbewegen. Geringe Geschwindigkeiten bedeuten aus Sicht der Grünen bessere Übersichtlichkeit für Fußgänger und mehr Zeit zum Reagieren.

