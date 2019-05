29 000 Euro Schaden nach Unfall bei Murnau

Mehrere Fahrzeuge sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall an der B 2 nahe Hechendorf beteiligt gewesen. Der Schaden ist hoch.

Hechendorf - Mehrere Fahrzeuge sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall an der B 2 nahe Hechendorf beteiligt gewesen. Nach Polizeiangaben wollte um 8.40 Uhr eine 46-jährige Uffingerin mit ihrem Opel Astra nach links in eine Straße abbiegen und kam zum Stehen. Hinter ihr fuhren eine 55-Jährige aus Stetten mit ihrem Renault sowie eine 35-jährige Frau aus Benediktbeuern mit ihrem Skoda. Die beiden bremsten ab. Dies erkannte ein 43-jähriger Opel-Fahrer aus Wildsteig zu spät und fuhr auf den stehenden Skoda auf. Dadurch entstand eine Kettenreaktion. Der Skoda wurde auf den Renault geschoben und dieser auf den Opel Astra.

Verletzt wurde dabei niemand. Der Schaden ist beträchtlich: Er beläuft sich auf rund 29 000 Euro.

roy