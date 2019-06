Unfall auf der B 2 in Murnau: 16 000 Euro Schaden

16 000 Euro Schaden sind am Freitag bei einem Unfall in Murnau entstanden. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Murnau - Der Fahrer eines Mercedes Sprinter, ein 29-jähriger Rumäne, hat am Freitag in Murnau einen Motorradfahrer übersehen. Der Unfall passierte gegen 8.15 Uhr an der B 2 auf Höhe der Werdenfelser Kaserne. Der Motorradfahrer, ein 65-jähriger Weilheimer, kam nach Polizeiangaben aus Richtung Weilheim mit einer KTM angefahren. Der Kleintransporter wollte aus dem Straßäcker in die Bundesstraße Richtung Norden einbiegen. Bei der Kollision wurde der Weilheimer leicht verletzt. Im Anschluss wurde er in die Unfallklinik eingeliefert. Der Schaden ist mit insgesamt etwa 16 000 Euro erheblich. Die Freiwillige Feuerwehr Murnau sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn.

roy

