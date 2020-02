Auto überschlägt sich: 20-jähriger Polo-Fahrer zieht sich Kopfverletzungen zu

Ein 20-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Unfall Kopfverletzung zugezogen. Das Auto überschlug sich.

Murnau - Kopfverletzungen hat sich ein 20-jähriger Unterhachinger bei einem Unfall zugezogen. Am Donnerstag war um 9.30 Uhr eine 54-jährige Frau aus Sindelsdorf mit ihrem Opel-Pkw auf der Staatsstraße von Hofheim kommend Richtung Murnau unterwegs. Hinter ihr fuhr der junge Mann mit seinem VW Polo. Es setzte nach Polizeiangaben zum Überholen an, kam auf der Gegenfahrbahn ins Schleudern, geriet ins Bankett und überschlug sich. Er wurde in die Unfallklinik gebracht.

roy

