Nach Nein des Bunds zu Geh- und Radweg: Licht für die Poschinger Allee

Hat keine Beleuchtung: die Poschinger Allee in Murnau.

Aus dem Marktgemeinderat Murnau

von Roland Lory schließen

Der Bund hat einen Geh- und Radweg an der Poschinger Allee in Murnau erneut abgelehnt. Ein Grund ist, dass die Hauptzufahrt der Kaserne auf die Nordseite verlegt werden soll. Die Marktgemeinde plant nun den Neubau einer Straßenbeleuchtung in dem besagten Bereich.