Vorfall am Obermarkt

Von Roland Lory

Ein Betrunkener hat in Murnau einem Gastro-Mitarbeiter an den Hals gegriffen. Beide stürzten daraufhin eine Treppe hinab und verletzten sich.

Murnau – Der Mann hatte am Freitag kräftig Alkohol getrunken – und ging dann auf einen Mitarbeiter eines Murnauer Lokals am Obermarkt los. Der 74-jährige Gast aus München konnte laut Polizei nicht mehr richtig gehen und stürzte immer wieder. Der 36-jährige Mitarbeiter der Wirtschaft wollte dem Mann helfen und stützte ihn. Dabei griff der Gast dem anderen an den Kragen, so dass dieser Schmerzen im Halsbereich hatte. Beide stürzten daraufhin eine Treppe hinab. Der Gast erlitt eine Platzwunde am Kopf, der Helfer hatte Schürfwunden und Hämatome am Ellenbogen. Der 74-Jährige wollte sich danach nicht behandeln lassen und leistete Widerstand gegen drei Beamte der Polizeiinspektion Murnau. Der Betrunkene wurde anschließend in polizeilichen Sicherheits- und Schutzgewahrsam genommen. Es erwartet ihn eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.