Wohnungsbau am James-Loeb-Haus: Burger rät zum Umdenken

Dass Murnau zusätzliche Wohnungen braucht, darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Differenzen gibt es, wie das Ganze vonstatten gehen soll. SPD-Spitzenkandidat Felix Burger schlägt nun vor, von dem genossenschaftlichen Projekt am James-Loeb-Haus Abstand zu nehmen und stattdessen auf Kommunalen Wohnungsbau umzuschwenken.

Murnau – Es war im März 2017, als der Murnauer Marktgemeinderat eine vermeintlich wegweisende Entscheidung fällte: Für die freie Filetfläche im Kemmelpark wurde einem Forschungszentrum der Zuschlag erteilt, und am James-Loeb-Haus sollte Wohnraum entstehen. Rund drei Jahre später ist von einem Forschungszentrum nichts zu sehen. Und der genossenschaftliche Wohnungsbau, der für die Fläche am ehemaligen Gemeindekrankenhaus geplant ist, ist wegen der angedachten Dimensionen stark umstritten. Anwohner machten mobil und sammelten Unterschriften. Bis Mitte Februar waren es rund 340. Ein Bürgerbegehren liegt in der Luft (wir berichteten).

Burger rät zum Umschwenken

Nun schlägt Felix Burger, der für die SPD im Gemeinderat sitzt, der Partei aber nicht mehr angehört, vor, auf kommunalen Wohnungsbau umzuschwenken. „Ich bin eindeutig für genossenschaftlichen Wohnungsbau. Man muss sich aber eingestehen, dass das nicht die richtige Stelle ist.“ Für den genossenschaftlichen Wohnungsbau brauche es eine größere Fläche. Seines Wissens gäbe es da Möglichkeiten, ins Detail geht der Spitzenkandidat der Genossen aber nicht.

Bürger mit ins Boot holen

Mit der Entscheidung vor drei Jahren habe sich die Gemeinde keinen Gefallen getan, findet Burger. „Es stellt sich heraus, dass mit den Bürgern nicht gesprochen wurde. Da wurde völlig versagt. Man muss den Bürger mit ins Boot holen.“ So sieht es auch der SPD-Ortsvorsitzende Richard Mohr: „Manche Entscheidungen sind nicht zu Ende gedacht. Man muss Bürgerbeteiligung neu denken.“

Mit Mediator zusammensetzen

Ein Projekt des Kommunalen Wohnungsbaus hat die Marktgemeinde bereits am Laufen: am Längenfeldweg. 29 moderne, energieoptimierte und barrierefreie Einheiten entstehen dort. Um sie zu vergeben, ließ die Gemeinde einen Kriterienkatalog erstellen. Den könnte man für einen Kommunalen Wohnungsbau am James-Loeb-Haus übernehmen, findet Burger. Finanzielle Unterstützung leistet bei solchen Bauprojekten der Freistaat Bayern. Burger glaubt, dass es im Gemeinderat eine Mehrheit für den Kommunalen Wohnungsbau gibt. Der Spitzenkandidat könnte sich vorstellen, dass sich das neue gewählte Gremium einen halben Tag mit einem Mediator zusammensetzt, um das Thema anzugehen. Es gelte eine Lösung zu finden, „die für alle tragbar ist“.

Probst: Selber Genossenschaft gründen

Einer, der das Areal am James-Loeb-Haus ebenfalls für genossenschaftlichen Wohnungsbau ungeeignet findet, ist Welf Probst, Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler. Das Grundstück hält er für „erschließungstechnisch schwierig“. Ein kommunales Projekt kann er sich wie Burger vorstellen. Und zwar westlich der Schwesternheime, „in einem ganz behutsamen Maß“. Darüber hinaus schlägt Probst vor, dass die Gemeinde selber eine Wohnbaugenossenschaft gründen könnte.

Grüne für Bürgergenossenschaft

Die Murnauer Grünen haben hingegen eine Bürgergenossenschaft ins Auge gefasst. Bisher haben sie um die 250 Unterschriften gesammelt. Laut einer Pressemitteilung kamen kürzlich rund 30 Menschen, die an einer Gründung ernsthaft interessiert sind, im Kultur- und Tagungszentrum zusammen. Ein Team wird nun eine Satzung ausarbeiten und weitere Formalitäten rund um die Gründung beziehungsweise Übernahme einer bestehenden Genossenschaft vorbereiten. „Es ist mir wichtig, zu betonen, dass diese Bürgergenossenschaft absolut parteiunabhängig ist“, betont Bürgermeisterkandidatin Veronikas Jones. „Alle Menschen können sich beteiligen und sind dazu auch herzlich eingeladen.”

Später aufgreifen

In Sachen Fläche am James-Loeb-Haus hatte sich der Gemeinderat zuletzt mit einem Antrag des ÖDP/Bürgerforums befasst. Dieser zielte auf ein abgespecktes Konzept ab – als Kompromiss. Am Ende einigte sich das Gremium mehrheitlich (gegen die Stimmen des ÖDP/Bürgerforums) darauf, das Thema später Zeit erneut aufzugreifen.

Roland Lory