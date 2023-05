Doch keine neuen Personalwohnungen an der Murnauer Unfallklinik - Thema „äußerst komplex“

Von: Roland Lory

Überregionales Traumazentrum: die Unfallklinik Murnau. © Bartl Archiv

Es ist ein Rückschlag: An der Murnauer Unfallklinik werden nun erst einmal doch keine neuen Personalwohnungen entstehen. Aufgrund verschiedenster Regularien sei eine schnelle Lösung nahezu unmöglich ist, heißt es. Nicht nur Wohnungsreferent Felix Burger (SPD) findet die Entwicklung bedauerlich.

Murnau – Das Vorhaben klang ehrgeizig: Im August 2021 gab die Unfallklinik bekannt, dass sie 100 neue Personalwohnungen auf eigenem Gelände realisieren möchte. Ein Millionenprojekt. Man wollte einen Investor ins Boot holen, dem ein Grundstück in Erbpacht zur Verfügung gestellt wird. Der neu geschaffene Wohnraum könnte wiederum, so der Gedanke, kostengünstig und ausschließlich an die Mitarbeiter vermietet werden. „Leider mussten wir aber erfahren, dass aufgrund verschiedenster Regularien eine schnelle Lösung nahezu unmöglich ist“, teilt Carola Krumbacher vom Referat Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation mit. „Im Vorfeld ist eine Ausschreibung notwendig, für die noch nicht alle juristischen Fragen geklärt sind.“ Das Thema sei leider äußerst komplex, und die rechtlichen Rahmenbedingungen führten die Klinik „immer wieder an Grenzen“, die Verzögerungen zur Folge hätten.

Andere Pläne

Die Pläne wurden nun modifiziert: Man strebt an, außerhalb des Klinikgeländes größere Wohngebäude zu finden, die für die Mitarbeiter angemietet werden können. Das erscheint der Einrichtung als der schnellere Weg. „Allerdings sind wir bei diesem Vorhaben an die in der Gemeinde Murnau sowie der näheren Umgebung vorhandenen Wohnraum-Kapazitäten gebunden“, sagt Krumbacher.

Bekanntermaßen sieht es damit eher schlecht aus. „Ich weiß nicht, von welchen großen Gebäuden die reden“, sagt Felix Burger, Wohnungsreferent des Gemeinderats. Er findet es „bedauerlich“, dass es erst einmal nichts wird mit dem Wohnungsbau an der UKM. „Große Betriebe sind gefordert, ihr Möglichstes zu tun.“ Es müsse im eigenen Interesse der Klinik sein, Wohnraum zu schaffen, „um Fachkräfte nach Murnau zu bringen“.

Probst: Das drückt auf den Mietmarkt

Auch Welf Probst (Feie Wähler) findet die Entwicklung „unbefriedigend. Das ist für den Markt Murnau schlecht und für die Unfallklinik schlecht.“ Dies drücke auf den Mietmarkt. Probst vermutet, dass möglicherweise wegen der Holding-Konstruktion, der die Unfallklinik angehört, nichts vorwärtsgeht. Er hatte kürzlich im Gemeinderat auf die Verantwortung der großen Betriebe, explizit der UKM, verwiesen (wir berichteten).

In der Unfallklinik ist man allerdings laut Sprecherin Krumbacher der Auffassung, „dass das Schaffen von Wohnraum aus unserer Sicht vorrangig eine Aufgabe der Marktgemeinde ist“. Dennoch sei die Klinik, insbesondere aufgrund des Fachkräftemangels sowie der Tarifbindung, darauf angewiesen, die Mitarbeiter bei der Suche nach geeignetem Wohnraum zu unterstützen. „Auch für die Gewinnung von neuen Fachkräften ist es essentiell, hier Lösungen anbieten zu können. Aus diesem Grund haben wir uns ausführlich mit dem Thema beschäftigt.“

Krumbacher weist noch auf etwas Grundsätzliches hin: Wegen der „Tatsache, dass die BG Unfallklinik Murnau in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH geführt wird, sind wir an enge Vorgaben gebunden, was die Verwendung unseres erwirtschafteten Geldes betrifft“. Dieses fließt ihr zufolge ausschließlich in die Behandlung von Patienten, dafür unmittelbar notwendige Investitionen und in die Forschung. „Leider darf es aber nicht für andere Dinge wie den Bau von Personalwohnungen verwendet werden. Dies schließt unser Gesellschaftsvertrag aus.“ Wegen dieser schwierigen Rahmenbedingungen hatte man damals den Gedanken entwickelt, einen Investor zu suchen.

