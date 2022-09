Trickbetrüger prellt in Murnau 66-Jährige um 500 Euro

Die Murnauer Polizei ist auf der Suche nach einem Trickbetrüger (Symbolbild). © Patrick Pleul/DPA

In Murnau ist eine 66-Jährige am Dienstag auf einen Trickbetrüger hereingefallen. Er bat die Frau darum, Geld zu wechseln. Währenddessen entwendete er 500 Euro aus ihrem Portemonnaie.

Murnau - Die Methoden der Trickbetrüger werden immer dreister. Eine 66-jährige Murnauerin wurde am Dienstag gegen 16 Uhr an der Pfarrstraße von einem unbekannten Mann angesprochen, ob sie ihm Geld wechseln könne. Die Frau hatte kurz zuvor bei der Bank einen höheren Betrag abgehoben. Nachdem die Geschädigte dem Unbekannten Geld gewechselt hatte, fehlten ihr 500 Euro in ihrem Portemonnaie. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er war circa 1,75 Meter groß, hatte eine normale Statur und kurze, braune Haare. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd und einer grauen Hose. Der Betrüger sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Bei dem Hemd waren zwei Nähte hinten aufgerissen. Hinweise werden von der Murnauer Polizeiinspektion unter Telefon 0 88 41/6 17 60 entgegengenommen.

red