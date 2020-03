Schwunghafter Drogenhandel: Drei Männer  in U-Haft

Empfindlicher Schlag gegen die Drogenszene: Die Polizei stellte erhebliche Mengen an Marihuana und Amphetamin sicher. Drei Männer sitzen in U-Haft.

Murnau/Weilheim –Gegen die Drogenszene in und um Murnau am Staffelsee ist der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen ein empfindlicher Schlag gelungen. Drei männliche Täter im Alter von 16, 18 und 34 Jahren werden verdächtigt, an einem schwunghaften Drogenhandel beteiligt gewesen zu sein. Sie sitzen deshalb jetzt in Untersuchungshaft.

Marihuana und Amphetamin

Nach Erkenntnissen der Ermittler bestand der Verdacht, dass ein 16-Jähriger als Verkäufer von Betäubungsmitteln im Raum Murnau auftrat, die ihm ein 34-jährige Weilheimer zuvor zum Verkauf überlassen hatte. Am Montag geriet der 16-Jährige in Begleitung eines ebenfalls aus Murnau stammenden 18-Jährigen im Rahmen der Ermittlungen in Starnberg in eine Kontrolle. Dabei konnten die Polizeibeamten im Auto des 18-Jährigen eine große Menge Marihuana sicherstellen. Aufgrund weiterer Erkenntnisse nahmen sie den Drahtzieher der Drogengeschäfte, den 34-jährige Mann aus Weilheim, fest. Bei der Durchsuchung von dessen Wohnung stießen die Ermittler auf weitere Betäubungsmittel, unter anderem auf über 400 Gramm Amphetamin. Außerdem trafen die Beamten dort einen weiteren, 31-jährigen Mann an, der seine viermonatige Haftstrafe wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz noch nicht angetreten hatte und deshalb mit einem Haftbefehl gesucht wurde.

Haftbefehl gegen alle drei

Die Männer im Alter von 34 und 18 Jahren sowie der 16-jährige Jugendliche wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen alle drei Haftbefehl erließ. Der gesuchte 31-jährige Mann wurde zur Verbüßung seiner Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ermittlungen wegen mehrerer Verbrechen

Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München II wegen mehrerer Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz, für die teilweise eine Strafandrohung von mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe gesetzlich verankert ist.

red

Auch interessant: Afrikaner verkauft Drogen im Kurpark