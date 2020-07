Grünen-Antrag löst „Schnappatmung“ aus

Die Debatte um bezahlbaren Wohnraum in Murnau ist um eine Episode reicher. Ein Antrag der Grünen sorgte im Bauausschuss für einen intensiven Wortwechsel. Dabei ging es vor allem um zwei Grundstücke, die die Ökopartei auf einer Liste nennt.

Murnau – Der Murnauer Grünen-Fraktion war schon klar, dass bei manchen Grundstücken bei Gemeinderatskollegen Schnappatmung einsetzt. Und so kam es dann auch.

Doch der Reihe nach: Die Grünen reichten einen Antrag mit einer Liste ein. Alle darin genannten Grundstücke sollen dahingehend geprüft werden, ob sie geeignet für Wohnbebauung sind. Begründung: „Für eine zielführende Debatte benötigen alle Ratsmitglieder einen aktuellen, detaillierten und einheitlichen Informationsstand.“

Elf Grundstücke führen die Grünen auf ihrer Liste auf. Man müsse sich die Flächen mal per se anschauen, sagte Fraktionssprecherin Veronika Jones im Bauausschuss, „möglichst neutral und ergebnisoffen. Das gehört zur Transparenz und Bürgerbeteiligung“.

Utzschneider nicht begeistert

Zwei der Grundstücke betrachtete CSU-Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider überaus kritisch. Zum einen die Fläche nahe der Kirche St. Nikolaus, wo sich aktuell der Sonnenacker befindet. Darüber hatte es schon vor einigen Jahren eine größere Debatte gegeben. Das Thema schaffte es damals in die überregionale Presse.

Zum anderen war es Utzschneider ein großer Dorn im Auge, dass die Murnauer Bucht auf der Liste erwähnt wird. Die Grünen halten eine Bebauung zur Bergstraße hin für denkbar. „Das ist eine Wahnsinnsidee“, fand der CSU-Fraktionssprecher. Bei dem Gedanken bekomme er „Schnappatmung“. Jones entgegnete, dass es nicht um den Schlittenberg gehe. „Aber am Rand könnte man eine kleine Bebauung schaffen.“ Diese könne sich in den Hang „reinschmiegen“. Die Grünen wollten nicht die ganzen 13 000 Quadratmeter „mit einer Trabantenstadt bebauen“. Grünen-Rat Hans Kohl äußerte sich abweichend von Jones: „Wir wollen weder auf dem Sonnenacker noch in der Bucht bauen.“

Utzschneider schüttelte den Kopf. „Ich verstehe nicht, was das soll. Wenn Sie es nicht bebauen wollen, warum wird es dann beantragt?“ Er fragte sich, ob der Vorstoß eine „Beschäftigungstherapie“ für die Marktgemeinderäte sein soll. Etwas Unverständnis äußerte auch Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum): Der Grünen-Antrag sei „mindestens missverständlich formuliert“.

Jones verteidigte den Antrag ihrer Fraktion, der ihr „nicht peinlich“ sei. „Es geht um eine ergebnisoffene, mutige Diskussion.“

Dauerthema Wohnraum

Die Debatte, wie in Murnau bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann, ist also weiterhin voll im Gang. Marktbaumeister Klaus Tworek sieht für die von den Grünen aufgeworfenen Fragen den Flächennutzungsplan zuständig, der neu aufgestellt wird. Aktuell ist das Verfahren allerdings unterbrochen. In dem Plan soll die bauliche Entwicklung Murnaus für das nächste Vierteljahrhundert festgelegt werden. Wolfgang Köglmayr (Mehr Bewegen) fand auch, dass man im Rahmen des Flächennutzungsplans über die Grundstücke sprechen sollte. „Dann haben wir den Gesamtüberblick.“ Beuting schloss sich an.

Abgestimmt hat der Bauausschuss über den Grünen-Antrag nicht. „Ich sehe die Sache als erledigt an“, sagte der Bürgermeister. Jones ist anderer Auffassung. Sie möchte, dass ein Votum ergeht. Das könnte kommende Woche passieren. Dann befasst sich der Marktgemeinderat mit der Sache.

