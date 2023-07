Keine Personenschäden im Staffelseegebiet nach Sturm - VW-Bus von Kabeltrommel erfasst

Feuerwehren im Einsatz

Glimpflich verlief das Unwetter in der Nacht auf Mittwoch für die Region Murnau. Der Polizei sind Stand Mittwochvormittag keine Personenschäden bekannt.

Murnau/Spatzenhausen/Seehausen/Eschenlohe – Der Sturm, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über Oberbayern hinwegfegte, hat auch in der Staffelseeregion Spuren hinterlassen. Allein die Freiwillige Feuerwehr Murnau rückte bis Mittwoch 10 Uhr gut zwanzigmal aus. „Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert“, sagt Kommandant Florian Krammer. Auch der Polizei waren gestern Vormittag keine Personenschäden bekannt. Die Murnauer Feuerwehr war in der Nacht bis 2.30 Uhr unterwegs. Es galt in erster Linie, Äste von den Straßen zu entfernen. In Hechendorf fiel eine Birke auf den Kinderspielplatz. Vormittags arbeiteten die Ehrenamtlichen dann noch weitere Einsätze ab.

Der starke Wind sorgte darüber hinaus dafür, dass in Spatzenhausen zwei Bäume auf der Bundesstraße 2 landeten. Die Freiwillige Feuerwehr machte die Fahrbahn wieder frei. 15 Kräfte waren nach Angaben von Florian Schweyer zugange.

Die Polizeiinspektion Murnau registrierte bis Mittwoch 10.30 Uhr rund 40 Einsätze. So wehte es zum Beispiel am Rübenackerweg in Seehausen eine Baumkrone auf einen Pkw. Der Schaden ist aber laut Polizei gering. Am Berggeist legte sich ein Ast auf eine Telefonleitung. Zu einer Störung im Netz ist es nach Kenntnis von Polizeihauptkommissar Benedikt Schlichte allerdings nicht gekommen.

Auch die Werdenfelsbahn war betroffen. Es fuhren zeitweise keine Züge zwischen Weilheim und Garmisch-Partenkirchen. Zudem war der Verkehr auf der A95 beeinträchtigt. Es krachten Äste und Bäume auf die Fahrbahn. Doch nicht nur das. Eine größere Kabeltrommel mit Überlandleitungen wurde aus einer Baustelle am Autobahnende bei Eschenlohe vom Sturm auf die Fahrbahn geweht. Die Trommel erfasste einen VW-Bus und beschädigte diesen. Der Fahrer, ein Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, blieb unverletzt.